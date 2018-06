Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en menores entre 5 y 14 años en América Latina, según un informe

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de los menores de entre cinco y 14 años en América Latina y la segunda causa en adolescentes a partir de 15 años. Así se alerta en un informe de la Fundación FIA presentado este miércoles en Buenos Aires.

Según los datos de este informe, casi 50 niños pierden la vida por estos motivos en la región cada día, casi unos 20.000 al año. "Los niños en edad escolar y adolescentes están siendo víctimas de las carreteras inseguras y la mala calidad del aire. Estas zonas de bajos ingresos son las que corren los mayores riesgos", aseguró el reporte, titulado "Calles para la vida. Trayectos seguros para los niños de América Latina y el Caribe".

Los siniestros viales son la principal causa de muerte entre niños de 5 y 14 años y la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 años en adelante. Cada día pierden la vida 50 niños en la región: https://t.co/vRlgTcLxLq @fundaciongonchi @uniceflac @save_children #FISEVI2018 pic.twitter.com/7KeLXY65Kg — FIA Foundation (@FIAFdn) June 13, 2018

El informe alerta de que casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe tiene menos de 24 años y de que la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico en menores de 14 años es "casi el doble que el promedio mundial". El reporte cita, para estas afirmaciones, al Global Burden of Disease Compare, Institute for Health Metrics and Evaluation.

"Los legisladores no les están proporcionando carreteras seguras, una conexión vital con la escuela y el trabajo", alertó el informe de la Fundación, que está centrada en la promoción de la movilidad segura como forma de mejorar la salud y proteger vidas en el mundo. El trabajo de la institución cuenta con el respaldo de ONG de renombre como Save the Children y de la Unicef, que estuvieron presentes durante la presentación del mismo.

"Muchas de estas lesiones y muertes ocurren de camino a la escuela", aseguró el informe, que alertó de que son los niños con menos ingresos los que suelen ir caminando y de que la mayor parte de las muertes son de menores peatones.

En este punto, habló de diferentes tendencias. Según esos datos, en Colombia la mayoría de los menores muertos por accidente de tránsito antes de los 14 años son peatones pero, entre 15 y 17 años, "las tasas de mortalidad son drásticamente superiores entre los que viajan en motocicleta". Ocurre prácticamente igual en Uruguay, por ejemplo. Sin embargo, el informe dijo que las muertes de menores en Chile y Argentina suelen ser de niños pasajeros de automóviles.

Por todo ello, el informe hace un llamado a "implementar soluciones urgentemente" pues, según defiende, "las soluciones existen".

"Cuando la política urbana y el diseño dan prioridad a las personas sobre los vehículos, se salvan vidas", defiende el reporte, que pide a los gobiernos estatales y locales crear planes para "lograr trayectos seguros y saludables a la escuela".

"Deben adoptarse medidas para salvaguardar a los niños frente a las emisiones tóxicas y ser integradas en las políticas urbanas", insiste la Fundación, que pide "inversiones significativas" tanto del sector público como del privado para este fin.