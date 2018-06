Los animales cambian sus hábitos y se vuelven nocturnos para evitar a los humanos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Kaitlyn Gaynor es coautora del estudio "La influencia de la perturbación humana en la vida nocturna", publicado en Science. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente de la escritora. CNN exhibe el trabajo de The Conversation, una colaboración entre periodistas y académicos para proporcionar análisis y comentarios de noticias. El contenido es producido únicamente por The Conversation.

(CNN) - Durante sus primeros 100 millones de años en el planeta Tierra, nuestros antepasados mamíferos confiaron en la cobertura de la oscuridad para escapar de sus depredadores y competidores dinosaurios. Solo después de la extinción masiva de dinosaurios inducida por meteoros hace 66 millones de años, estos mamíferos nocturnos podrían explorar las muchas oportunidades maravillosas disponibles a la luz del día.

Si avanzamos rápidamente hasta el presente, y la luna de miel en el sol puede haber terminado para los mamíferos. Cada vez más vuelven a la protección de la noche para evitar el terrorífico superpredador actual de la Tierra: el homo sapiens.

Mis colegas y yo hemos hecho el primer esfuerzo para medir los efectos globales de la perturbación humana en los patrones de actividad diaria de la vida silvestre. En nuestro nuevo estudio en la revista Science documentamos un proceso poderoso y extenso por el cual los mamíferos alteran su comportamiento junto a las personas: la perturbación humana está creando un mundo natural más nocturno.

Muchos efectos catastróficos de los seres humanos en las comunidades de vida silvestre han sido bien documentados: somos responsables de la destrucción del hábitat y la sobreexplotación que han puesto en peligro las poblaciones de animales en todo el mundo. Sin embargo, nuestra presencia por sí sola puede tener importantes impactos en el comportamiento de la vida silvestre, incluso si estos efectos no son inmediatamente evidentes o fáciles de cuantificar.

Muchos animales temen a los humanos: podemos ser grandes, ruidosos, diferentes y peligrosos. Los animales a menudo salen de su camino para evitar encontrarse con nosotros. Pero cada vez es más difícil para la vida silvestre buscar espacios libres de humanos, a medida que la población humana crece y nuestra huella se expande por todo el planeta.

Aumento global de la nocturnidad

Mis colaboradores y yo notamos un patrón llamativo en algunos de nuestros propios datos de investigación en Tanzania, Nepal y Canadá: animales desde el impala a tigres u osos parecían ser más activos por la noche cuando estaban con gente. Una vez que la idea estuvo en nuestro radar, comenzamos a verla a través de la literatura científica publicada.

Parecía ser un fenómeno global común; nos propusimos ver cuán extendido era este efecto. ¿Podrían los animales de todo el mundo ajustarse sus patrones de actividad diaria para evitar a los humanos a tiempo, dado que cada vez es más difícil evitarnos en el espacio?

Para explorar esta cuestión, realizamos un metanálisis o un estudio de estudios. Revisamos sistemáticamente la literatura publicada en artículos de revistas revisadas por pares, informes y tesis que documentaban los patrones de actividad de 24 horas de mamíferos grandes. Nos enfocamos en los mamíferos porque su necesidad de espacio suficiente a menudo los pone en contacto con los humanos, y poseen rasgos que les permiten cierta flexibilidad en su actividad.

Necesitábamos encontrar ejemplos que proporcionaran datos para áreas o estaciones de baja perturbación humana (es decir, condiciones más naturales) y de alta perturbación humana. Por ejemplo, los estudios compararon la actividad de los ciervos dentro y fuera de la temporada de caza, la actividad del oso grizzly en áreas con y sin caminatas, y la actividad de los elefantes dentro de las áreas protegidas y fuera de los asentamientos rurales.

Con base en los datos reportados de trampas de cámaras remotas, collares de radio u observaciones, determinamos la nocturnidad de cada especie, que definimos como el porcentaje de actividad total del animal que tuvo lugar entre el atardecer y el amanecer. Luego cuantificamos la diferencia en la nocturnidad entre las perturbaciones bajas y altas para comprender cómo los animales cambiaron sus patrones de actividad en respuesta a las personas.

En general, para las 62 especies en nuestro estudio, los mamíferos fueron 1,36 veces más nocturnos en respuesta a la perturbación humana. Un animal que divide naturalmente su actividad de manera uniforme entre el día y la noche, por ejemplo, aumentaría su actividad nocturna hasta un 68% si había personas a su alrededor.

Si bien esperábamos encontrar una tendencia hacia una mayor nocturnidad de la vida silvestre alrededor de las personas, nos sorprendió la consistencia de los resultados en todo el mundo. 83% de los estudios de casos que examinamos mostraron algún aumento en la actividad nocturna en respuesta a la perturbación.

Nuestro hallazgo fue consistente en todas las especies, continentes y tipos de hábitats. Antílopes en la sabana de Zimbabwe, tapires en las selvas ecuatorianas, gatos monteses en los desiertos del suroeste de Estados Unidos, todos parecían estar haciendo lo que podían para cambiar su actividad al amparo de la oscuridad.

Quizás lo más sorprendente es que el patrón también se mantuvo en diferentes tipos de perturbación humana, incluidas actividades como la caza, el senderismo, el ciclismo de montaña y las infraestructuras, como carreteras, asentamientos residenciales y agricultura.

Los animales respondieron con fuerza a todas las actividades, independientemente de si las personas realmente representaban una amenaza directa. Parece que la presencia humana por sí sola es suficiente para interrumpir sus patrones naturales de comportamiento. La gente puede pensar que nuestra recreación al aire libre no deja rastro, pero nuestra mera presencia puede tener consecuencias duraderas.

El futuro de la coexistencia entre humanos y animales

Todavía no comprendemos las consecuencias de este dramático cambio de comportamiento para animales o poblaciones individuales. Durante millones de años, muchos de los animales incluidos en nuestro estudio han desarrollado adaptaciones para vivir a la luz del día.

Los osos malayos, por ejemplo, son típicamente criaturas diurnas y amantes del sol; en áreas no perturbadas, menos del 20% de su actividad ocurrió por la noche. Pero aumentaron su nocturnidad al 90% en áreas del bosque de Sumatra donde la actividad intensiva de investigación forestal creó una perturbación.

Tales animales diurnamente adaptados pueden no tener tanto éxito en encontrar comida, evitar depredadores o comunicarse en la oscuridad, lo que incluso podría reducir su supervivencia o reproducción.

Sin embargo, debido a que nuestros ancestros mamíferos evolucionaron bajo la cobertura de la oscuridad en el tiempo de los dinosaurios, la mayoría de las especies de mamíferos poseen rasgos que les permiten cierta flexibilidad en sus patrones de actividad. Mientras los animales puedan satisfacer sus necesidades durante la noche, en realidad pueden prosperar en paisajes dominados por humanos al evitar encuentros diurnos directos con personas que podrían ser potencialmente peligrosas para ambas partes.

Un aumento en la nocturnidad entre ciertas especies también puede tener consecuencias de gran alcance para los ecosistemas, la remodelación de las interacciones entre especies y la formación de cascadas a través de las redes alimentarias. En las montañas de Santa Cruz de California, los coyotes son cada vez más nocturnos en áreas con recreación humana. Al analizar los excrementos de los coyotes, los científicos vincularon este cambio de comportamiento con cambios en la dieta al pasar de las presas diurnas a las nocturnas, con implicaciones para las comunidades de mamíferos pequeños y para la competencia con otros depredadores.

Trabajar en este estudio me recordó que las personas no están solas en el planeta. Incluso si no vemos grandes mamíferos mientras estamos fuera durante el día, es posible que aún estén viviendo junto a nosotros, durmiendo mientras estamos despiertos y viceversa. En áreas donde viven especies amenazadas, los gerentes pueden considerar restringir la actividad humana a ciertas horas del día, dejando algo de luz natural para la vida silvestre.

Y es probable que necesitemos preservar áreas silvestres libres de perturbaciones humanas para conservar las especies de mamíferos más vulnerables y sensibles. No todos los animales están dispuestos o son capaces de simplemente cambiar a un estilo de vida nocturno alrededor de las personas. Aquellos que tratan de evitar la perturbación humana por completo pueden ser más vulnerables a las consecuencias de la expansión de la huella humana.

