Los pobres en EE.UU. son más pobres desde la llegada de Trump, según un informe de la ONU

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Los estadounidenses que nacen en la pobreza tienen más probabilidades que nunca antes de seguir así, según un informe de las Naciones Unidas sobre la pobreza y la desigualdad en Estados Unidos.

"Estados Unidos, una de las naciones más ricas del mundo y la "tierra de oportunidades", se está convirtiendo rápidamente en un defensor de la desigualdad", concluyó el informe.

La administración Trump criticó el informe de la ONU argumentando que la organización debería enfocarse en la pobreza en el tercer mundo.

MIRA: La mitad de los niños del mundo están en riesgo de guerra, pobreza y discriminación, dice un reporte

La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nicki Haley, dijo: "Es evidentemente ridículo que las Naciones Unidas examinen la pobreza en Estados Unidos".

El informe, presentado el jueves en Ginebra, Suiza, se conoce dos días después de que Haley anunciara que Estados Unidos se retiraría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El comentario de Haley fue en respuesta a una carta del senador por Vermont Bernie Sanders y otros 18 políticos que piden que Estados Unidos "tome medidas para reducir los vergonzosos niveles de pobreza en todo el país".

Ellos hablaban de la conclusión del informe de que los recortes de impuestos de 1,5 billones de dólares del gobierno de Trump "beneficiaron de forma abrumadora a los ricos y empeoraron la desigualdad".

Philip Alston, profesor de leyes y derechos humanos de la Universidad de Nueva York, dirigió un estudio de la ONU que viajó por Estados Unidos. El grupo visitó desde Puerto Rico a Washington DC; Alabama, California, Georgia y Virginia Occidental estuvieron entre los estados que también visitaron.

"A la mayoría de los estadounidenses no les importa. Han comprado la línea traficada por grupos conservadores de que los pobres merecen lo que están consiguiendo", dijo Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, a CNN.

El informe señala que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de 20 países ricos (comparación de la OPEP). También tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil en el mundo desarrollado con un 21%. También consideró las tasas de obesidad, la desigualdad de ingresos y las tasas de encarcelamiento.

Haley dijo que el relator especial de la ONU había "tergiversado categóricamente" el progreso que Estados Unidos había hecho para reducir la pobreza, pero no dio ejemplos.

¿Quiénes son los trabajadores pobres de Estados Unidos?

Más de 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza, según el censo de Estados Unidos.

MIRA: La ONU pide a EE.UU. terminar con la separación de familias en la frontera

Si eres uno de esos trabajadores pobres que viven pagando poco a poco, una enfermedad o desastre natural te deja en la calle.

John Bobbit es uno de esos hombres.

Él tenía un negocio de mantenimiento que empleaba a cuatro personas.

Todo eso cambió después de que el huracán Katrina azotara a Nueva Orleans en 2005. Perdió todo y terminó sin hogar durante casi una década.

"El orgullo fue mi mayor pecado porque no le pedía a la gente que me ayudara. Siempre pensé: 'Estoy solo, tengo que hacer esto por mi propia cuenta'. Me volví a las drogas y el alcohol por autocompasión, y terminé en un agujero más profundo", dijo Bobbit.

Estaba en el fondo cuando decidió caminar unos 700 kilómetros desde Nueva Orleans a Atlanta para comenzar de nuevo. Tardó 32 días.

Safehouse Outreach en el centro de Atlanta lo ayudó a encontrar trabajo en un hotel importante.

"Estaba en un programa de trabajo y empecé con 8,50 dólares por hora. Es el sueldo más humilde que he tenido en mi vida y tengo 50 años. Estaba acostumbrado a ganar 25-30 dólares por hora cuando llevaba mi propio negocio".

Rápidamente fue ascendido a un puesto de gerente, pero se quedó desempleado 18 meses después cuando enfermó.

Una falla respiratoria, la celulitis y la gota significaron cinco semanas en el hospital y muchas más semanas de recuperación. El hotel no pudo mantener su posición.

Bobbit regresó a Safehouse Outreach primero como voluntario y luego fue contratado como gerente de la cocina.

Hoy prepara sandwiches de queso a la parrilla y sopa para los cientos de personas que luchan por sobrevivir con un salario mínimo.

MIRA: ¿Por qué América Latina sigue siendo, dentro de Occidente, unas de las regiones más pobres?

"Hacemos una comida sana y gratuita para cualquiera que entre por la puerta. Es el almuerzo y la cena. En un año determinado, vemos a unas 4.000 personas", dijo el director ejecutivo de Safehouse Outreach, Josh Bray.

El subempleado

La tasa de desempleo oficial podría estar en mínimos históricos, pero Safehouse Outreach dice que está viendo un aumento en el número de subempleados.

Noland English ejecuta el programa de participación.

"Al menos el 40% de las personas que servimos están trabajando, tienen entre dos y tres empleos, tienen hijos, pueden estar tratando de acabar en el sofá de alguien, algunos viven en edificios abandonados, en sus automóviles, luego vienen aquí y van en turno, trabajan", dijo.

Demetrius Philips y su esposa, Shamika Harper, son trabajadores con salario mínimo que no tienen hogar.

Con 38 años, Philips gana solo 8 dólares la hora.

"Puede que trabajes hoy, quizás mañana no, lo que te pone en un apuro porque solo estás ganando entre 40 y 50, quizás 60 dólares por día. Así que paga una habitación de hotel y compra algo para comer, no tienes más dinero".

En todo Estados Unidos, las personas que trabajan para obtener propinas a menudo pueden ganar tan poco como 2,13 dólares por hora y tienen que compensar el resto en propinas para cumplir con el salario mínimo federal de 7,25 por hora.

MIRA: Salario mínimo en EE.UU.: Motivación para las familias

El gobierno de Obama presionó para aumentar el salario mínimo de 7,25 a 10,10 por hora en 2014, pero los republicanos bloquearon el proyecto de ley a pesar del apoyo abrumador a la medida.

¿Qué es pobreza absoluta?

Más de 5 millones de estadounidenses viven en condiciones del tercer mundo, también conocido como "pobreza absoluta", según el informe.

En el condado de Lowndes, Alabama, el informe encontró que los residentes carecían de sistemas básicos de alcantarillado.

El estudio de la ONU también encontró que 19 de las 55 personas analizadas en Alabama tenían anquilostomas. Es una enfermedad que se encuentra típicamente en los países en desarrollo, una que se pensó que había sido erradicada en Estados Unidos en los años ochenta.

Si bien el problema no es nuevo, el problema se está volviendo más grave bajo la administración Trump, según la ONU.

Consideró que las políticas de Trump parecen "deliberadamente diseñadas para eliminar las protecciones básicas de los más pobres, castigar a aquellos que no tienen empleo y hacer que incluso la atención médica básica sea un privilegio para obtener en lugar de un derecho de ciudadanía".

"El desprecio por los pobres en EE.UU. genera políticas crueles", dijo a CNN Alston, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

46 millones de estadounidenses dependen de los bancos de alimentos, que es un 30% por encima de los niveles de 2007, según Feeding America.

"Incluso las personas que trabajan a tiempo completo no pueden permitirse una vida decente. Necesitan cupones de alimentos. Necesitan el tipo de asistencia que el gobierno puede brindar, pero en cambio lo que vemos es una reducción constante en todos esos beneficios por esta administración", dijo Alston.