Michael Cohen dice que su lealtad es primero con su familia y el país, no con Trump

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El que durante mucho tiempo fue abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, está poniendo su lealtad a "la familia y el país" antes que a su antiguo jefe.

"Mi esposa, mi hija y mi hijo tienen mi primera lealtad y siempre la tendrán", le dijo Cohen a George Stephanopoulos de ABC News en una entrevista publicada el lunes por la mañana. "Puse a la familia y al país primero".

MIRA: Los beneficios de Cohen: buscó sacar ventajas económicas de su cercanía a Trump

Es por todos conocido que Cohen dijo tomaría una disparo por Trump y se diseñó a sí mismo como el "solucionador" de Trump, dispuesto a ayudar a manejar las situaciones en silencio. Pero la entrevista plantea nuevas preguntas sobre la lealtad de Cohen a Trump en medio de sus problemas legales y su posterior aislamiento del círculo interno del presidente.

Una fuente cercana a Trump y Cohen dijo a CNN que cree que Cohen está argumentando para justificar por qué se tornará contra el presidente.

"No quiere parecer que lo traicionó, por lo que está explicando por qué está haciendo lo que va a hacer. No creo que personalmente le desagrade Trump. Creo que todavía le gusta. Su problema es que no quiere ser acusado penalmente o enviado a la cárcel y que su familia sea destruida", dijo la fuente.

En la nueva entrevista de ABC, Cohen se negó a seguir el ejemplo de Trump para criticar al FBI por las redadas de abril en su casa, habitación de hotel y oficina.

"No estoy de acuerdo con quienes demonizan o difaman al FBI. Respeto al FBI como institución, así como a sus agentes", dijo Cohen. "Cuando buscaron en mi habitación de hotel y mi casa, obviamente me molestaron a mí y a mi familia. Sin embargo, los agentes fueron respetuosos, corteses y profesionales. Les di las gracias por su servicio y, cuando se marcharon, nos dimos la mano".

Cohen también rechazó el reciente tuit del presidente repitiendo la afirmación del presidente ruso, Vladimir Putin, de que Rusia tampoco interfirió en las elecciones de 2016.

"Simplemente aceptar la negación de Putin es insostenible", dijo.

MIRA: En defensa de Trump, Giuliani cambia la narrativa en el caso Cohen

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para hacer comentarios sobre la entrevista. El equipo legal del presidente se negó a hacer comentarios.

Hablando sobre la entrevista de ABC en "New Day" de CNN, Jeffrey Toobin, analista legal de CNN, dijo que la entrevista de Cohen "claramente implica que hará un acuerdo con el gobierno si hay cargos contra él y testificará, cooperará, en lugar de mantener la línea de apoyo para Donald Trump"

Toobin agregó que si Cohen coopera con las autoridades, eso también podría afectar la investigación de Rusia, que está separada de la investigación federal sobre sus negocios.

"No soy el villano de esta historia"

Un amigo Cohen le dijo a CNN el mes pasado que el exabogado ha señalado que está "dispuesto a dar" a los investigadores información sobre el presidente si eso es lo que están buscando. También contrató a un nuevo abogado, Guy Petrillo, exjefe de la división criminal de la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan. Cohen le dijo a ABC que su decisión de cooperar con los investigadores federales se decidirá en base al asesoramiento legal de Petrillo.

CNN ha informado que Cohen se ha sentido cada vez más aislado del presidente a raíz de las redadas de abril. Cohen ha estado bajo investigación criminal durante meses debido a sus negocios, dijo el Departamento de Justicia. Él no ha sido acusado de ningún delito.

MIRA: ¿Qué impacto tendrá la comparecencia de Cohen en una corte sobre las investigaciones al entorno de Trump?

Es probable que los fiscales escudriñen la admisión de Cohen de crear una compañía de responsabilidad limitada en 2016 para pagarle a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien alega que tuvo una aventura con Trump hace más de una década y que le pagaron para que no lo dijera. La Casa Blanca ha negado las acusaciones de Daniels.

Cohen dijo anteriormente que actuó por su propia voluntad al pagarle a Daniels y que no planeaba el reembolso por parte de Trump. Pero en su nueva entrevista con ABC News, se contuvo.

"Quiero responder. Algún día responderé", le dijo a Stephanopoulos. "Pero por ahora, no puedo comentar más por el asesoramiento de mi abogado".

Cohen también tildó la reunión de 2016 de los socios de la campaña Trump en la Torre Trump con rusos prometiéndoles basura contra Hillary Clinton como "un ejemplo de falta de juicio", pero se negó a responder si Trump sabía sobre la reunión antes de que ocurriera.

Cuando le preguntaron cómo respondería a la defensa legal de Trump que intentaba desacreditar su trabajo, Cohen dijo que no sería "un saco de boxeo".

"No soy un villano de esta historia, y no permitiré que otros traten de representarme de esa manera", agregó.

- Jim Acosta, Evan Perez, Jamie Ehrlich, MJ Lee, Kara Scannell, Eli Watkins y Gloria Borger, de CNN, contribuyeron a este reporte.