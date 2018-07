El impresionante cambio de una madre exdrogadicta cuyo bebé fue adoptado por un policía

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ocala, Florida (CNN) - Las palabras que salvaron la vida de Crystal Champ le llegaron como una lanza en el corazón.

Acababa de llegar a un centro de tratamiento de drogas en la Florida Central en diciembre, y un terapeuta la miró a los ojos y dijo: "Esto es vida o muerte".

"Realmente me pegó fuerte", dijo Champ. "Mi terapeuta no trabajaría conmigo si no me lo tomase en serio".

El mensaje funcionó. Champ ha estado sobria durante casi siete meses y ha escapado de una vida de adicción a las drogas y falta de vivienda.

"Es como un mundo completamente diferente de cuando estaba en las calles", dijo Champ. "Estoy empezando a hacer las paces con la gente, con los restos de mi pasado. Me lo tomo muy en serio".

En septiembre, Crystal Champ vivía en las calles de Albuquerque, Nuevo México. Había estado sin hogar durante dos años, y cada día lo pasaba buscando el dinero para pagar la heroína y la metanfetamina.

Champ, de 36 años, también estaba embarazada de ocho meses cuando el agente de policía de Albuquerque, Ryan Holets, descubrió que se estaba inyectando heroína detrás de una tienda de comestibles. El impactante encuentro fue capturado por la cámara corporal de Holets, y cambiaría el curso de sus vidas.

Holets y su esposa, Rebecca, se ofrecieron a adoptar al bebé nonato. CNN contó por primera vez la historia de esta extraña adopción en diciembre y atrajo la atención mundial. La historia captó la atención de los trabajadores sociales en Mending Fences, una instalación de tratamiento de drogas en Florida.

La bebé Hope nació en octubre y está sana. Rebecca Holets dijo que está empezando a comunicarse y darse la vuelta. La bebé está aumentando de peso y se está desarrollando muy bien.

Las instalaciones ofrecieron ayudar a Champ a estar sobria y enviaron a Kat McLaughlin, una adicta a la heroína en recuperación, para persuadirla de abandonar las calles y su adicción a las drogas. La intervención se desarrolló a lo largo del borde de una carretera de Albuquerque. McLaughlin dijo que ella ha intervenido innumerables veces para ayudar a los adictos en un programa de tratamiento y que la situación de Champ fue una de las peores que había visto en su vida.

"Ella estaba completamente desesperada", dijo McLaughlin. "Ella estaba en el extremo profundo del espectro. Usaba las drogas más duras de la manera más extrema".

Justo antes de Navidad, Champ llegó a la Florida y comenzó un desgarrador proceso de desintoxicación durante una semana. McLaughlin describió el proceso para Champ como extremo y feo. Pero Champ no se dio por vencida y pasó el proceso.

"Estoy muy orgulloso de ella", dijo McLaughlin. "Dejó todo atrás en su vida anterior, y comenzó completamente fresca. No muchas personas tienen la fuerza para hacer eso".

Champ se licenció del programa de tratamiento de drogas Mending Fences en marzo y ahora es parte de una comunidad sobria que trabaja para vivir por su cuenta. Llegar al centro de tratamiento fue un logro abrumador para Champ, que una vez había pasado por rehabilitación de drogas y recayó. CNN presenció el primer intento de llevar a Champ en un avión y al centro de tratamiento de Mending Fences.

Champ se desenmarañó en el aeropuerto de Albuquerque y se negó a subir al avión y dijo que en ese momento estaba contenta viviendo en las calles como adicta a la heroína. Para Ryan Holets, ver ese momento fue insoportablemente doloroso.

Pero unos días después, Champ cambió de opinión y abordó el avión, y no se arrepintió de la decisión.

"No hay un deseo ardiente en mí, ni siquiera de romanticismo sobre volver a ese lugar, porque sé que soy impotente ante mi adicción", dijo Champ.

Champ no ha visto a la familia Holets desde que se fue a la planta de tratamiento de drogas en diciembre. Pero Ryan Holets habla con Champ semanalmente, ofreciendo consejos sobre finanzas y planificando su futuro.

Champ describió al oficial de policía de Albuquerque como un hermano mayor.

La familia Holets celebra cada logro en la recuperación de Champ desde lejos. La adopción de Hope está abierta, y los Holets dijeron que compartirán los hitos de la niña con Champ. También planean dar un paso adelante en el camino esta familia mixta y dijeron que Champ siempre será bienvenida en su hogar y bienvenida a ser parte de la vida de Hope.

"Ella está en un gran lugar", dijo Champ. "Sé que lo es, y confío y tengo fe en que va a tener una vida hermosa".

Justo encima de la cama en la casa de rehabilitación donde vive Crystal Champ, conserva una fotografía de la familia Holets. Ella siempre los llama sus ángeles de la guarda. Y siete meses después de que su historia hipnotizara a millones de personas en todo el mundo, todo sigue pareciendo un sueño.

"Yo, en el fondo, como que pedí a una estrella que pudiera suceder algo como esto", dijo Ryan Holets. "Pero este tipo de cosas solo suceden en películas y libros con finales felices. Por lo general, en la vida real, no ves cosas como esta".