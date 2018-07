Minuto a minuto: Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica, ¿clasificarán los latinoamericanos?

(CNN Español) - Uruguay y Francia se enfrentan este viernes en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Ambos equipos, campeones del mundo, vienen de una racha ganadora. Sin embargo, las dudas de que Edinson Cavani pueda estar en la cancha tras una lesión en la pantorrilla preocupan a los aficionados.

El siguiente partido del día es Brasil contra Portugal. El pentacampeón del mundo jugará contra la selección que ha anotado más goles en esta versión de la Copa del Mundo.

Mira todos los resultados del Mundial Rusia 2018

Uruguay and France are both unbeaten heading into a clash of former world champions. Edinson Cavani scored both of Uruguay's goals against Portugal, but left the game with a calf injury. Five-time champions Brazil will play against Belgium which leads all teams with 12 goals. Matches: 10aET: Uruguay v. France. 2pET: Brazil v. Belgium