La mujer que acusó a Justin Trudeau de haberla manoseado rompe el silencio

(CNN) - Una exreportera dijo el viernes que las acusaciones en un editorial en el que se afirma que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la manoseó durante un festival musical hace 18 años son ciertas, pero que ella considera cerrado el asunto.

En una declaración obtenida por CBC News, socio de CNN, Rose Knight dijo que Trudeau, quien no era político en aquella época, se disculpó al día siguiente.

El domingo pasado, Trudeau dijo que no recordaba "en absoluto ninguna interacción negativa ese día".

El jueves, el primer ministro dijo que sí se había disculpado en el momento. "No siento que haya actuado inapropiadamente. Pero respeto el hecho de que alguien más pudiera haberlo experimentado de forma distinta y esto es parte de las reflexiones por las que tenemos que pasar".

La cuestión tiene que ver con un evento de caridad al que Trudeau, entonces de 28 años, asistió en Cresto, Columbia Británica, en el 2000. Trudeau es hijo del fallecido primer ministro de Canadá Pierre Trudeau.

Un editorial que apareció en esa época en periódico Creston Valley Advance decía que Trudeau se había disculpado por un "manoseo" inapropiado a la mujer. El editorial no ofrecía ningún detalle, pero decía que Trudeau "faltó flagrantemente al respeto" a la reportera.

La acusación resurgió el mes pasado luego que el analista político canadiense Warren Kinsella tuiteara una foto del editorial y utilizara la etiqueta del movimiento #MeToo.

Valerie Bourne, exeditora del Advance, dijo a CBC News que ella habló con la reportera en el 2000: "Mi recuerdo de la conversación es que ella vino a mí porque se encontraba inquieta sobre lo que pasó. No le gustó lo que ocurrió. Ella no estaba segura de cómo debía proceder con esto porque por supuesto estamos hablando de alguien conocido en la comunidad canadiense".

Bourne dijo: "No lo clasificaría ni lo calificaría como una agresión sexual". Pero ella dijo que las supuestas acciones de Trudeau fueron "definitivamente no bienvenidas y definitivamente inapropiadas".

Knight dijo que hizo su declaración a regañadientes, "en respuesta a la creciente presión mediática".

Ella escribió: "No di seguimiento al incidente en su momento y no le daré seguimiento más allá. No he tenido contacto posterior con el señor Trudeau, antes o después de que él se volviera primer ministro".

El viernes, Trudeau declaró: "Creo que ahora está ocurriendo un despertar y pienso que es algo bueno, pero también requiere que todos nosotros tengamos conversaciones difíciles, reflexiones difíciles y que demos forma al tipo de responsabilidad y reflexiones que tenemos que hacer avanzar".

Phil Gast de CNN contribuyó a este reporte.