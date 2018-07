Mujer que supuestamente golpeó a mexicano de 91 años es acusada de intento de asesinato

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) – La mujer acusada de atacar a un mexicano de 91 años, golpeándolo con un ladrillo, enfrenta cargos por intento de asesinato.

Laquisha Jones, de 30 años, fue enjuiciada este jueves en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Allí, también la acusaron por los delitos de abuso de ancianos y de infligir lesiones. Mientras estuvo en la corte, permaneció detrás de su abogado, lejos de las cámaras de televisión.

Jones se declaró inocente, según reportó la afiliada de CNN KCAL. Su arresto se produjo este martes, por la sospecha de golpear al anciano mexicano Rodolfo Rodríguez, de 91 años, el pasado 4 de julio.

Rodríguez indicó que caminaba hacia un parque, cuando pasó junto a una mujer y una niña. Sin previo aviso, la mujer lo agredió, golpeándolo con un bloque de cemento y convocando a un grupo de hombres para que también le pegaran, aseguró el anciano.

“Ni siquiera me crucé con su hija”, dijo Rodríguez. “Acababa de pasarla y ella me empujó y me golpeó hasta que quiso”.

Según su familia, el hombre de 91 años sufrió una fractura de mandíbula rotura de pómulos, fractura de dos costillas, e incontables hematomas. Rodríguez se encuentra recuperándose de las lesiones en la casa de sus familiares, ubicada en Willowbrook, al sur de Los Ángeles.

Misbel Borjas conducía por el lugar de los hechos cuando vio a la mujer que golpeaba repetidamente a Rodríguez en la cabeza con un ladrillo, dijo.

“La oí decir: 'vuelve a tu país, vuelve a México’", le dijo por teléfono a CNN. “Cuando traté de grabarla con mi teléfono celular, ella lanzó el mismo ladrillo de concreto e intentó golpear mi auto”, agregó.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó en un comunicado emitido este miércoles que “los detectives descubrieron que este no es un incidente motivado por odio.

Víctima: “Que Dios la perdone”

La demanda afirma que la “acusada usó personalmente un arma mortal y peligrosa, un ladrillo, durante la comisión del delito y perpetró una gran lesión en el cuerpo de la víctima”, de acuerdo a la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

Los fiscales solicitaron que la fianza de Jones se establezca en 1,1 millones de dólares. La mujer tiene una condena anterior por proferir hacer amenazas criminales en 2017, según la Fiscalía de Los Ángeles, y estuvo en libertad condicional, como muestran los registros judiciales.

De ser declarada culpable, Jones se enfrenta a una posible sentencia máxima de 29 años de cárcel en una prisión estatal.

Rodríguez expresó que no le guarda rencor a la mujer que lo agredió. Y le dijo a la afiliada de CNN KABC: “Que Dios la perdone por lo que me hizo”

Sonya Hamasaki, Jason Hanna, Stella Chan y Paul Vercammen, todos de CNN, contribuyeron a este informe.