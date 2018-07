Denis Cesar Barros Furtado, conocido como el Dr. Bumbum en Brasil, está prófugo tras ser acusado de cirugía ilegal en la que habría muerto una paciente

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El médico brasileño Denis Cesar Barros Furtado conocido como el Dr. Bumbum, es ahora un fugitivo de la ley, luego de que una corte de Rio de Janeiro le dictara una orden de prisión preventiva de 30 días, según informo este martes el medio estatal Agencia Brasil.



Furtado está acusado de hacer un procedimiento estético ilegal en un apartamento de Río de Janeiro el sábado 14 de julio, el cual presuntamente causó la muerte de la paciente Lilian Calixto de Lima de 46 años quien falleció el día siguiente en el Hospital Barra D'Or.

Según Agencia Brasil, Calixto de Lima se sometió a un procedimiento de inyecciones acrílicas en los glúteos.

El diario O Globo reseña que a través de una comunicación la abogada de Furtado, Naiara Baldanza, afirmó que vincular al doctor con la muerte de Lilian Calixto “es precoz”.

Asimismo, según el rotativo, la abogada manifestó que de acuerdo con la última conversación sostenida con sus clientes fue informada que la paciente no presentó ninguna complicación en el momento del procedimiento, luego recibió una llamada telefónica por parte de la paciente informando que no se sentía bien, así pues, el Dr. Denis y su madre acompañaron a la mujer hasta el hospital.

También destacan que la abogada afirmó que "Desgraciadamente, hay fatalidades que trascienden al entendimiento humano. En el caso de que el Dr. Denis es uno de los médicos que más realiza bioplástias en Brasil, de modo que hacer un juicio de valor acerca de su conducta profesional, debido a una circunstancia aislada, que no necesariamente tenga relación con el procedimiento estético realizado, no me parece razonable ".

En cuanto a la ubicación del médico que está prófugo, la abogada dijo que no dar más información, destaca O Globo.

Por otra parte, según el Consejo Regional de Medicina de Río de Janeiro (CEMERJ) el doctor realizaba cirugías en Río de Janeiro sin registro en el Consejo, violando el Código de Ética Médica. Según Agencia Brasil, las autoridades también ordenaron prisión preventiva para la madre del doctor por estar presuntamente involucrada.

Furtado es una celebridad en Brasil, con apariciones frecuentes en la televisión y cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram, dicha cuenta ha sido desactivada.

Según el Consejo Federal de Medicina, son menos de 6mil los cirujanos plásticos en Brasil registrados. Pero más de 12mil hacen procedimientos cosméticos sin algún entrenamiento profesional.

Brasil fue el país con más procedimientos cosméticos en el 2013, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica contabilizaron más de 1.45 millones de procedimientos.