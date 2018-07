Macron despide a su guardaespaldas por comportamiento violento en protestas de París

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

París (CNN) - La oficina del presidente de Francia Emmanuel Macron empezó el procedimiento de despido contra un alto asesor de seguridad que estaba bajo investigación por golpear a un manifestante en las protestas del Primero de Mayo.

Videos de las manifestaciones muestran a Alexandre Benalla levantando a un manifestante del suelo por el cuello y cubriendo la boca del hombre antes de golpearlo en la cabeza con su puño.

“La presidencia decidió empezar el procedimiento de despido contra Alexandre Benalla después de que los nuevos hechos que podrían constituir un delito menor llamaran la atención del presidente”, dijo el Palacio del Eliseo en un comunicado este viernes.

Bruno Badre, portavoz del fiscal de París, confirmó que Benalla estaba siendo actualmente interrogado por la policía como parte de una investigación de asalto.

Bernalla ya había sido suspendido por 15 días por el Palacio del Eliseo antes de que este último paso fuera anunciado.

El ministro de Gobierno Julien Denormandie dijo este jueves que el comportamiento de Benalla era “inaceptable”.

Tres agentes de la Policía de París fueron suspendidos por sospecha de comunicación no autorizada de grabaciones de vigilancia a un tercero, dijo el ministro del Interior de Francia en un comunicado el viernes. El Ministerio no especificó quién era esa tercera parte.

El ministro del Interior Gérard Collomb condenó “fuertemente esas acciones, y si son confirmadas, constituyen una violación grave a la ética y socavan la imagen ejemplar que debe, en todas circunstancias, caracterizar la acción de la policía nacional”, dice un comunicado.

“Muy agresivo”

Benalla había sido invitado a observar las manifestaciones del 1 de mayo en París junto a la Policía antidisturbios de Francia.

El activista Tara Bouhafs, que participó en esa protesta, capturó el incidente en su teléfono.

🔴🔴🔴🔴 ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs🔻 (@T_Bouhafs) May 1, 2018

En una entrevista con SUD Radio de Francia este jueves, Bouhafs dijo que la protesta, que fue organizada en el Barrio Latino de la capital francesa, pasó de una atmósfera “agradable” a violenta luego de que la policía antidisturbios usara gas lacrimógeno contra la multitud y empezara a golpear a las persona con bastones.

Bouhafs dijo que vio a Benalla en varias oportunidades en la protesta usando un brazalete de la policía y asumiendo que él era un policía o miembro de las fuerzas especiales de seguridad.

“Nunca pensé que él era alguien que trabajara con Emanuel Macron”, dijo Bouhafs.

Cuando el hombre de 21 años vio que Benalla agarró a una mujer por el cuello y atacara a un manifestante ya “neutralizado”, decidió confrontarlo en la cámara.

“Él era muy agresivo. No había razón para esta violencia. El hombre no era peligroso, estaba en el piso rogándole que por favor parara. Todo alrededor de él, incluyéndome, le pedimos a Alexandre Benalla que parara. Le dije ‘para, para”. Él paró y me acerqué y le grabé su cara diciendo ‘Miren su cara. Él hizo esto’ y luego escapó”.

En un segundo video que salió a la luz posteriormente, se puede ver a Benalla moviendo a la mujer hacia la pared y tratando de forzarla para que se siente, antes de regresar hacia el hombre. El video original no aparece en ese momento.

Más acusaciones contra Benalla

También han emergido otros informes de casos anteriores en los que Benalla parecía ser de mano dura.

El canal de televisión político Public Sénat publicó este jueves un video que mostraba a Benalla maltratando a uno de sus periodistas en una manifestación en Caen durante la campaña de elección presidencial de 2017 de Emmanuel Macron. Benalla también rasgó la acreditación de prensa del periodista, dijo el canal.

Public Sénat dijo que reportó el incidente al equipo de campaña ‘En Marche’ de Macron pero no tuvo una respuesta.

Buzzfeed Francia publicó un video en el que dice muestra a Benalla removiendo a un activista comunista de un evento de 2016 en el que Macron lanzó su candidatura en el suburbio de Bobigny de París. Buzzfeed citó al activista diciendo que Benalla lo golpeó en la cabeza momentos después de que el video terminó.

Los hechos llegan en un momento en el que las encuestas sugieren que la popularidad de Macron ha disminuido desde su elección.

- Saskya Vandoorne de CNN reportó desde París y Laura Smith-Spark escribió desde CNN Londres. Kara Fox y Frank Andrews de CNN contribuyeron con este reporte.