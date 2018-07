Piedra, papel, fútbol: la política de EE.UU. esta semana en GIF

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Gran parte de las noticias de esta semana se centraron en la reunión del lunes del presidente Donald Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero el resto de la semana sin duda estuvo a la altura del día lunes. Repasemos los momentos más animados.

Enfrentemos sin rodeos la mención de la cumbre entre Trump y Putin. Putin le dio a Trump una pelota de fútbol, que Trump sin dudar dijo que se la daría a su hijo, no sin antes lanzársela a la primera dama Melania Trump. Hay solo dos reglas sobre regalar lo que a uno le regalaron: primero, uno no dice que regalará lo que le regalaron frente a la persona que se lo regaló; y segundo, uno no tira el regalo frente a esa persona que se lo regaló. Pero está todo bien.

A menudo las sillas colocadas en los actos públicos son incómodas. El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan lo ilustró durante un evento esta semana, días después de que rechazara las declaraciones de Trump, que planteaban dudas sobre los hallazgos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos acerca de la interferencia de Rusia en las elecciones.

La mayoría de los gestos lucen como un juego inconsciente de piedra, papel o tijera. Parecía que el senador Jeff Flake estaba jugando a piedra, papel o tijera cuando él y su colega Chris Coons presentaron una resolución para "reafirmar el apoyo a la comunidad de inteligencia". Trump corta, después no corta, después (¿quizás?) corta una vez más con sus propios jefes de inteligencia en el asunto de la interferencia rusa. Esto es lo que ahora sienten que deben hacer algunos en el gobierno.

¡Miren quién regresó! El exvicepresidente Joe Biden (que firmemente elige piedra, con expectativas de que usted elija papel). Por si se lo perdió, Chris Cillizza y Harry Enten tienen a Biden entre los primeros en su clasificación de los demócratas para el 2020.

A veces el momento justo lo es todo. Como el corte de luz que hubo cuando el presidente Trump hablaba sobre la comunidad de inteligencia. "Uhh, apagaron la luz. Han de ser las agencias de inteligencia", dijo Trump.

¿Dónde están mis chicas? Aquí mismo, conmemorando el 170 aniversario de la Convención de Seneca Falls. 170 años atrás, las mujeres no tenían derecho a escoger a sus legisladores al Congreso y ahora están votando en el Congreso. Las mujeres son geniales. (Nota: quien suscribe es mujer).