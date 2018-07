Hallan en Yucatán, México, importantes pinturas rupestres que podrían ser mayas

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Un equipo de arqueólogos halló en una cueva en Yucatán (México) un grupo de pinturas rupestres que podrían ser de origen maya o colonial. Así lo anunció el líder del grupo, el arqueólogo mexicano Sergio Grosjean, a través de un video en YouTube

El hallazgo fue en junio en una "cueva virgen y considerada entre los antiguos mayas como sagrada", explicó el arqueólogo en el video. La cueva se ubica en la selva de Yucatán, aunque no se ha precisado la localización exacta por motivos de seguridad, según dijo el propio arqueólogo a CNN en Español, para evitar que se puedan hacer actos bandálicos en el importante lugar.

MIRA: Descubren ruinas de un palacio prehispánico en la Ciudad de México

"Al explorar las paredes no pudo menos que sorprendernos la diversidad de dibujos de animales, cruces, personajes, improntas y figuras geométricas que la ornamentan", dijo en el video. Grosjean calificó el hallazgo como "fortuna", ya que su grupo de espeleólogos e investigadores hacen exploraciones con bastante asiduidad. Van siempre guiados por campesinos locales y, en esta ocasión, entraron en la cueva donde encontraron el importante mural.

Las pinturas de la pared, que mide 15 metros de longitud por cinco de alto, "revelan posibles rituales o expresiones artísticas de esta emblemática cultura", explicó el experto en YouTube. En declaraciones telefónicas con CNN en Español, el experto explicó que esta clase de hallazgos no son comunes, ya que normalmente, cuando se encuentran murales, son más simples, pero en este caso hablamos de un mural "rico en figuras geométricas, personajes, fauna, mamíferos, algo que no es común".

"Nunca antes se habían encontrado murales con tanta variedad como este. Hay cientos de figuras", dijo.

MIRA: Arqueólogos mexicanos descubren restos de un segundo sacrificio infantil a Huitzilopochtli, dios de la guerra

Una de las escenas reflejadas que más le llamó la atención es una en la que aparentemente se ve a un guerrero con escudo y arma y, delante de él, otro personaje que, con una espada, parece apuntar a un ave.

¿Origen maya?

El origen aún no está claro, aunque las primeras impresiones muestran que no sería de época premaya, por lo que serían mayas o de la época colonial. "No sabemos si [la cueva] ha sido usada durante siglos o solo una época", indicó. El experto explicó que las pinturas tienen diferentes pigmentos, lo que podría hacer pensar que no todas son del mismo tiempo histórico. Esto, siempre basándose en primeras impresiones, pues son necesarios estudios en más profundidad.

Para ello, el experto se ha puesto en contacto con investigadores "de confianza" del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para plantear un proyecto de investigación que analice qué representan las pinturas. Es "un compromiso con la comunidad", dijo.

Espectacular cenote tipo cueva ubicado en Yucatán al que solo 5 personas hemos tenido la fortuna de acceder. Observe las impresionantes raices que alimentan a un colosal árbol ubicado en la superficie. pic.twitter.com/p0Ncm1s2lL — Sergio Grosjean A. (@sergiogrosjean) June 18, 2018

MIRA: El terremoto mortal de México en 2017 desenterró un templo antiguo

"Esperamos que las futuras autoridades federales, estatales y municipales consideren la importancia de proteger el patrimonio cultural y natural que posee Yucatán, ya que por desgracia los saqueadores llevan un paso adelante", concluyó el video.

Por teléfono, el experto abogó por que, cuando concluyan las investigaciones pertinentes, la cueva sea abierta al pública con su consiguiente control y que "la población se haga responsable". "La única forma de proteger nuestro patrimonio es que la población se haga cargo", aseguró.

Bajo su punto de vista, la fórmula "perfecta" para esta clase de lugares es que, una vez concluidos los proyectos de investigación, se capacite a la comunidad para que los cuiden y cobren por ello y por mostrarlos a quienes quieren visitarlos.