¿Se debe regular el vuelo de drones? Así son las leyes en América Latina, EE.UU. y España

(CNN Español) - El presunto intento de asesinato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con drones comerciales, puso a estos objetos voladores en la palestra. La Aeronáutica Civil de Colombia prohibió el uso de drones en los alrededores de la Casa de Nariño, lugar en el que este martes Iván Duque tomará posesión como nuevo presidente del país.

El artículo 8 del Convenio de Aviación Civil Internacional (conocido como Convenio de Chicago 1944) establecía, sobre las naves sin piloto, que éstas no pueden sobrevolar el territorio de un Estado a menos que tenga autorización concreta. Por ello, cada nación es la que debe legislar sobre cómo, cuándo y de qué forma esta clase de naves (entre las que se encuentran los drones), especialmente las civiles, pueden funcionar.

Aquí hacemos un repaso a las medidas tomadas por algunos países a lo largo de los años. En la mayoría de ellos se requiere un registro previo antes de hacer un el vuelo. Además, en todos los casos siempre se insta a los pilotos a volar con responsabilidad y evitando peligros para la población.

Venezuela

En Venezuela no solo se requiere de un registro previo para volar un dron, sino que el piloto debe aprobar un curso sobre su pilotaje, según establece el Ministerio del Poder Popular para los Transportes. Según su normativa, solo se puede volar durante las horas del día y el aparato no puede acercarse a zonas prohibidas. El dron debe ser siempre visible para el piloto (no alejarse más de 450 metros en horizontal) y no puede volar a una altura superior a los 122 metros. Además, debe contar con seguro de responsabilidad por posibles daños. Los drones de hasta 25 kilos para uso recreativo no requieren de autorización previa al vuelo, sí los de mayor peso.

México

En general, en México se permite el uso de drones siempre y cuando sea en lugares en los que haya reunidas menos de 12 personas y el piloto pueda ver en todo momento la localización del objeto volador. Según establece la Dirección General de Aeronáutica Civil en un documento de 2017, el piloto es responsable y debe cumplir las leyes no solo de aviación sino también de privacidad y propiedad intelectual. Sólo pueden volar por el día, salvo si tienen permiso expreso para hacerlo de noche.

Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos estipula dos supuestos en los que los drones están permitidos: para uso recreativo (solamente) y para uso recreativo y comercial. Ambos comparten la mayor parte de las características de vuelo: además de registrar el modelo de dron usado, la autoridad estipula que la nave no puede pesar más de 24 kilos, que nunca puede volar cerca de otra aeronave ni de personas y que no puede subir a más de 122 metros de altura. Sólo se puede volar cerca de aeropuertos con permiso previo y siempre debe ser visible para el piloto.

Colombia

Los drones pueden volar en Colombia solo en horario diurno y cumpliendo ciertas características, según estipula Aerocivil: no puede tener hélices o rotores metálicos, debe estar equipado con un sistema de piloto automático y GPS. No puede hacer ruido ni contaminar y debe ser claramente visible a distancia. Además, no puede pesar más de 25 kilos.

En cuanto a las restricciones, no se permite el vuelo sobre áreas congestionadas de personas ni a mayor altura de 152 metros o con condiciones meteorológicas adversas (como viento). Tampoco pueden volar cerca de aeropuertos o zonas militares y no se pueden acercar a menos de 1,8 kilómetros de donde se encuentre el presidente de la nación.

Argentina

Argentina exige requerimientos para el registro antes del vuelo: ser mayor de edad (o, en caso de tener entre 16 y 17 años, estar acompañado de un adulto). Además, el piloto debe tener un certificado de aptitud psicofisiológica y seguro de responsabilidad por posibles daños, según detalla la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). No se puede volar cerca de aeropuertos ni en zonas densamente pobladas. El aparato debe estar a más de 30 metros de distancia de las personas que no tengan que ver con la operación de vuelo y no puede ascender más de 122 metros de altura.

España

En 2014, el Gobierno de España legisló para solo permitir el uso de drones en zonas rurales. Sin embargo, una actualización de la ley que entró en vigor en diciembre de 2017 añadió más supuestos en los que se pueden usar esta clase de aparatos: ya pueden sobrevolar ciudades y funcionar por la noche, siempre y cuando cuenten con autorización previa. Los drones no pueden pesar más de 10 kilos ni volar por encima de los 120 metros de altura. Además, el piloto debe poder verlo continuamente.