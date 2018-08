Autoridades de Australia le piden a sus ciudadanos que se hagan pruebas de sífilis luego de la muerte de un bebé

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Las autoridades australianas están pidiendo a sus ciudadanos que se hagan pruebas de sífilis tras un incremento en los casos de la infección de transmisión sexual (ITS), que recientemente causó la muerte de un bebé antes de nacer.

Cerca de 1.340 casos de sífilis se registraron en el estado de Victoria, en 2017, un aumento del 41% en un periodo de dos años, cifra que batió un récord.

La sífilis congénita —la forma de la infección que se pasa de madre a hijo y que puede causar graves defectos de nacimiento y cosas peores— también vio un resurgimiento por primera vez desde 2004, con dos casos registrados el año pasado, incluyendo el caso que terminó en la muerte de un feto.

“La detección de grupos de riesgo, incluyendo la detección prenatal y el tratamiento oportuno de los casos y las parejas sexuales son cruciales para la prevención de las infecciones de sífilis", dice una alerta de la Autoridad de Salud de Victoria emitida este jueves.

Una “gran mayoría” de esos casos ocurrieron en hombres, dice la alerta, con casi tres cuartos de ellos reportando parejas sexuales masculinas como la fuente de la infección. Contraer sífilis hace al paciente más susceptible de adquirir y transmitir VIH, dice la alerta.

Diferentes grupos en riesgo

La página web health.vic recomienda a las mujeres embarazadas y a las que estén en edad fértil que se hagan la prueba de sífilis, así como a los hombres que tienen sexo con hombres, y a las mujeres que son parejas de hombres bisexuales.

Los hombres heterosexuales y mujeres que tienen múltiples parejas sexuales, quienes sean consumidores de drogas intravenosas o quienes hayan regresado de países donde los índices de sífilis son más altos, también están en riesgo, al igual que los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, los trabajadores sexuales y cualquier persona que haya sido diagnosticada previamente con una ITS diferente.

La alerta dice que las mujeres embarazadas que dieron positivo para sífilis deben ser referidas para un tratamiento con el especialista, y las parejas sexuales de pacientes que tienen la enfermedad deben hacerse la prueba y tener tratamiento inmediatamente.

Si se detecta de menara temprana, la sífilis es relativamente fácil de tratar con antibióticos. La enfermedad es contraída a través de contacto directo con una llaga de sífilis durante el sexo vaginal, anal u oral, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los condones son un guardián efectivo contra la transmisión de la sífilis.

El aumento de las ITS en Australia

El año pasado, las autoridades de salud australianas alertaron del alarmante aumento en los casos de otra ITS, la gonorrea, una cifra que pasó de 62 infecciones por cada 100.000 habitantes, a 101.

De los 23.800 nuevos casos de gonorrea que fueron diagnosticados en el país en 2016, cerca del 75% de los casos fue en hombres, según el Reporte Anual de Vigilancia del VIH, hepatitis viral e infecciones sexualmente transmisibles en Australia.

No se entiende totalmente la razón detrás del aumento de las enfermedades, dicen los expertos. Ellos señalan factores como cambios en el comportamiento sexual, diferencias en las prácticas de detección y tratamiento, o las diferencias en una variedad particular en los centros urbanos como posibles explicaciones.

Los aumentos significativos de ITS no están limitados a Australia. Los casos de sífilis reportados en Inglaterra alcanzaron sus niveles récord desde 1949, según nueva información sobre ITS publicada por las autoridades de salud de Gran Bretaña.

La sífilis constituyó 7.137 de los 422.147 casos de infecciones de transmisión sexual en 2017, un aumento del 20% respecto al año anterior, y un aumento del 148% desde 2008. Según el reporte, los casos de gonorrea también aumentaron en un 22% a 46.676.

En 2016, en Estados Unidos, se reportaron más de 2 millones de nuevos casos de gonorrea, sífilis y clamidia, el número más alto de esas enfermedades de transmisión sexual que se haya reportado jamás, según los CDC.

- Sol Han de CNN contribuyó con este reporte.