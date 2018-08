Detalles del lanzamiento de la sonda solar Parker: el intento de la NASA por llegar al Sol

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La primera visita de la humanidad a una estrella comenzó este fin de semana. La sonda solar Parker de la NASA explorará la atmósfera del Sol en una misión que se inició el domingo temprano. Esta es la primera misión de la agencia al Sol y su atmósfera más externa, la corona.



Después de haber sido retrasado el sábado, la sonda se lanzó con éxito a las 3:31 a.m. ET del domingo desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete Delta IV de United Launch Alliance, uno de los cohetes más poderosos del mundo.

Aunque la sonda en sí es del tamaño de un automóvil, se necesita un potente cohete para escapar de la órbita de la Tierra, cambiar de dirección y alcanzar el Sol.

La ventana de lanzamiento fue elegida porque la sonda se apoyará en Venus para ayudarlo a lograr una órbita alrededor del Sol.

Seis semanas después del lanzamiento, la sonda se encontrará con la gravedad de Venus por primera vez. Se usará para ayudar a desacelerar la sonda, como tirar de un freno de mano y orientar la sonda para que esté en el camino hacia el Sol.

"La energía de lanzamiento para llegar al Sol es 55 veces la requerida para llegar a Marte, y dos veces la necesaria para llegar a Plutón", dijo en un comunicado Yanping Guo, del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, quien diseñó la trayectoria de la misión. "Durante el verano, la Tierra y los otros planetas de nuestro sistema solar se encuentran en la alineación más favorable para permitirnos acercarnos al Sol".

Preparándose para un viaje al Sol

No es un viaje que cualquier humano pueda hacer, por lo que la NASA está enviando una sonda completamente autónoma más cerca del Sol que cualquier nave espacial alguna vez haya alcanzado.

La sonda deberá resistir el calor y la radiación nunca antes experimentados por ninguna nave espacial, pero la misión también abordará preguntas que antes no podían ser respondidas. La comprensión del Sol en mayor detalle también puede arrojar luz sobre la Tierra y su lugar en el sistema solar, dijeron los investigadores.

"Hemos estado estudiando el Sol durante décadas, y ahora finalmente vamos a ir a donde está la acción", dijo Alex Young, científico solar del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, en un comunicado.

Para alcanzar una órbita alrededor del Sol, a sonda solar Parker tomará siete sobrevuelos de Venus que esencialmente darán una asistencia gravitatoria, reduciendo su órbita en el transcurso de casi siete años.

La sonda orbitará dentro de 6,2 millones de kilómetros de la superficie del Sol en 2024, más cerca de la estrella que Mercurio. Aunque eso suena lejos, los investigadores equiparan esto a la sonda que se encuentra en la yarda 4 de un campo de fútbol y al sol como la zona de anotación.

Cuando estén más cerca del Sol, los escudos solares compuestos de carbono de 4½ pulgadas de espesor tendrán que soportar temperaturas cercanas a los 2,500 grados Fahrenheit. Sin embargo, el interior de la nave espacial y sus instrumentos permanecerán a una temperatura ambiente confortable.

"Hemos estado dentro de la órbita de Mercurio y hemos hecho cosas increíbles, pero hasta que no tocas el Sol, no puedes responder a estas preguntas", dijo Nicola Fox, científica del proyecto de misión. "¿Por qué nos tomó 60 años? No existían los materiales que nos permitieran hacerlo. Tuvimos que hacer un escudo térmico, y nos encanta. Algo que puede soportar los cambios extremadamente fríos y calientes de sus 24 órbitas es revolucionario".

La sonda alcanzará una velocidad de 692.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, estableciendo un récord para el objeto más rápido hecho por el hombre. En la Tierra, esta velocidad permitiría a alguien llegar desde Filadelfia a Washington en un segundo, dijo la agencia.

¿Por qué enviar una sonda al Sol?

Las observaciones y los datos podrían proporcionar información sobre la física de las estrellas, cambiar lo que sabemos acerca de la misteriosa corona, aumentar la comprensión del viento solar y ayudar a mejorar el pronóstico de los principales eventos meteorológicos espaciales. Esos eventos pueden afectar a los satélites y astronautas, así como a la Tierra, incluidas las redes eléctricas y la exposición a la radiación en los vuelos de las aerolíneas, dijo la NASA.

El viento solar es el flujo de gases cargados del sol, presentes en la mayor parte del sistema solar. Grita más allá de la Tierra a un millón de millas por hora, y las perturbaciones pueden causar un clima espacial perturbador que impacta nuestro planeta.

Los datos de la Academia Nacional de Ciencias han estimado que un evento solar sin advertencia podría causar daños por valor de 2 billones de dólares en los Estados Unidos y dejar partes del país sin electricidad durante un año.