¿Tiras tus lentes de contacto al inodoro? Esta es la razón por la que no deberías hacerlo

(CNN) – ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los lentes de contacto desechables cuando es el momento de tirarlos?

Científicos de la Universidad Estatal de Arizona plantearon esa pregunta y descubrieron que muchos de estos lentes se tiran en el lavabo o en el inodoro, lo que aumenta el problema de la contaminación por microplásticos.

Estos materiales son trozos de plástico que se han fragmentado en diminutas piezas más pequeñas que 5 milímetros. Y pueden ser nocivos para la vida silvestre.

Los investigadores comenzaron con una encuesta anónima en línea a 400 personas que usan o no lentes de contacto.

"Lo que descubrimos es que uno de cada cinco usuarios desecha los lentes de contacto arrojándolos al lavabo del baño o al inodoro", dijo Rolf Halden, autor principal del estudio y director del Centro de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la universidad, en un encuentro de la American Chemical Society.

El estudio fue presentado en el encuentro pero aún no ha sido publicado o revisado por pares, un criterio de referencia en la investigación médica y científica.

Después de ser desechados los lentes viajan a través del sistema de desagüe a las plantas de tratamiento. Halden dijo que los investigadores probaron once marcas de lentes de contacto y descubrieron que no se degradan durante el proceso de tratamiento sino que se rompen en trozos cada vez más pequeños.

Los fragmentos son más pesados que el agua, por lo que se depositan en el sedimento de las aguas residuales tratadas, que a menudo se filtra al suelo. Los lentes pueden llegar a los ríos, lagos y mares a través de la escorrentía.

"Suena como un problema muy pequeño, porque los lentes son pequeños, pero llegan por miles de millones", dijo Halden. El estudio también estimó que alrededor de 45 millones de personas usan lentes de contacto solo en Estados Unidos.

"Lo que descubrimos es que hay miles de millones de lentes que terminan en las aguas residuales de Estados Unidos todos los años. Contribuyen con una carga de al menos 20 mil kilogramos de lentes de contacto por año ", indicó Halden. Eso equivale a entre 6 y 10 toneladas métricas de lentes, según el estudio.

El coautor del estudio, Charlie Rolsky, explicó que los lentes de contacto son diferentes a los plásticos de uso breve como los popotes, las bolsas de plástico o el poliestireno porque son muy importantes para las personas que los usan.

"Es un plástico muy personal de alto valor que la gente da por sentado y utiliza todos los días de su vida", dijo Rolsky.

Halden señaló que las personas no piensan en los lentes como desechos plásticos porque se sienten blandos, casi como el agua. Incluso vienen en pequeños paquetes de solución salina.

Pero incluso las personas que se describen como conscientes del medio ambiente admitieron tirar sus lentes por el desagüe, anotó.

"Hemos creado un material casi inmortal. No desaparece. No se biodegrada", afirmó Halden. Esto es algo bueno cuando se trata de lentes de contacto porque no queremos que se degraden en el ojo del usuario, lo que podría dañar la visión o convertirse en un caldo de cultivo de bacterias.

Los lentes de contacto son una pequeña parte del problema de la contaminación, dijo Rolsky, pero espera que los hallazgos animen a las personas a reflexionar sobre cómo eliminar los desechos de plástico.

"Este podría haber sido un experimento diferente si muchas de estas cajas llevaran una etiqueta que especificara tirarlos con los desechos sólidos y no tirarlos por el desagüe, tal vez sería una historia diferente", dijo.

Los usuarios de lentes de contacto deben arrojar sus lentes a la basura o reciclarlos, aconsejan los investigadores.