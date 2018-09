Melania Trump califica de 'cobarde' el editorial anónimo del NYT

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La primera dama de EE.UU., Melania Trump, ya se pronunció sobre la columna anónima en el diario The New York Times: "No estás protegiendo este país, lo estás saboteando"



MIRA: Un funcionario anónimo del gobierno de EE.UU. critica a Trump en una columna del NYT y se declara parte de la "resistencia"

En una declaración a CNN, Melania Trump defendió a la prensa, pero luego criticó al autor anónimo:

"La libertad de expresión es un pilar importante de los principios fundadores de nuestra nación y la libertad de prensa es importante para nuestra democracia. La prensa debe ser justa, imparcial y responsable. Las fuentes no identificadas se han convertido en la mayoría de las voces escuchadas en las noticias de hoy. Sin nombres están escribiendo la historia de nuestra nación. Las palabras son importantes, y las acusaciones pueden llevar a graves consecuencias. Si una persona es lo suficientemente valiente como para acusar a la gente de acciones negativas, tienen la responsabilidad de defender públicamente sus palabras y las personas tienen derecho a ser capaz de defenderse. Para el escritor del artículo de opinión: no estás protegiendo a este país, lo estás saboteando con tus acciones cobardes ".

Un alto funcionario de la administración Trump anónimo criticó la "amoralidad" y la toma imprudente de decisiones del presidente Donald Trump en un artículo de opinión del New York Times publicado el miércoles y dijo que él o ella es parte de una "resistencia" que trabaja para frustrar los peores impulsos de Trump.

MIRA: Estos son los insultos de Trump y su equipo en la Casa Blanca, según el libro de Bob Woodward

"El dilema —que (Trump) no comprende del todo— es que muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones", dice el artículo del Times. "Lo sabría. Soy uno de ellos".

The Times dijo que divulgar el nombre del funcionario, que es conocido por la publicación, pondría en peligro el trabajo de esa persona, y dijo que publicar la pieza de forma anónima era la única manera de ofrecer una perspectiva importante a los lectores. Los periódicos más importantes casi nunca publican artículos de opinión sin nombre. En The New York Times es muy raro, pero no del todo sin precedentes.

El artículo de opinión llegó justo después de los informes basados ​​en el libro condenatorio sobre la presidencia de Trump por el veterano periodista Bob Woodward y amplió la sensación de que los principales asesores del presidente tienen serias dudas sobre su conducta en el cargo y las habilidades de liderazgo. Y es probable que comprenda la sensación de paranoia de Trump de que está rodeado de asesores que pueden ser engañosos y poco confiables.

Trump arremetió rápidamente el miércoles, descartando el artículo de opinión y calificándolo como "realmente una desgracia" y "sin sentido" y atacando al autor y The New York Times por publicar el artículo de opinión anónimo.

"Tenemos a alguien en lo que yo llamo el fallido New York Times que está hablando de que él es parte de la resistencia dentro de la administración Trump", dijo Trump. "Esto es con lo que tenemos que lidiar. Y conocen los medios deshonestos... Pero es realmente una desgracia".

Luego se centró en sus logros y afirmó que "nadie ha hecho lo que ha hecho esta administración en términos de hacer que las cosas sean aprobadas y hacer que las cosas pasen".

Trump luego tuiteó un ataque puntual y sin fundamento sobre el Times, cuestionando si el autor del artículo de opinión existe. Si el autor existe, la organización debe identificar públicamente al individuo, dijo Trump.

"¿Existe realmente el llamado 'Alto funcionario de administración', o es solo el fallido New York Times con otra fuente falsa?", tuiteó Trump. "Si la persona anónima COBARDE existe, el Times debe, por motivos de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato".