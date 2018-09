Trump dice que está dispuesto a reunirse con Maduro

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

No hay planes inmediatos de una reunión entre los presidentes

(CNN) - El presidente Donald Trump dijo el miércoles por la mañana que "ciertamente estaría dispuesto a" reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las Naciones Unidas, pero dijo que no tiene planes de hacerlo.



"Si tuviera tiempo lo haría", dijo Trump cuando se le preguntó si esperaba reunirse con Maduro cuando llegó a la sede de la ONU el miércoles por la mañana. "Él tiene que arreglar las cosas. Tiene que actuar de forma mucho más humana ... Ciertamente estaría dispuesto a ello ... Siempre que pueda salvar vidas. Si es una vida, estoy dispuesto".

Trump agregó que quiere ver a Venezuela "enderezada" y prometió "cuidar a Venezuela".

"Si él está aquí y quiere reunirse, no sé, no estaba en mi mente, no estaba en mi plato", dijo Trump.

Presionado sobre cómo planea abordar la situación en Venezuela, dejó en claro que "todas las opciones están sobre la mesa".

"Todas, las fuertes y las menos fuertes, y sabes lo que quiero decir con fuerza", dijo.