Una demanda civil afirma que Cristiano Ronaldo violó a una mujer de Las Vegas

Lo más importante

Según la denuncia, Kathryn Mayorga afirma que conoció a Ronaldo en el hotel Palms Hotel and Casino en junio de 2009

Mayorga dice en el documento que Ronaldo la jaló hacia una habitación y que la violó mientras ella gritaba "no, no, no"

La publicación alemana "Der Spiegel" reportó el viernes las acusaciones de abuso sexual en contra de Ronaldo mediante una entrevista con Mayorga