Premios BET Hip Hop: esta es la la lista de los ganadores

(CNN) – Cardi B fue la gran ganadora de los premios BET Hip Hop de este año.

La rapera, que también fue una estrella de reality, se llevó a casa cuatro galardones, incluyendo el de la Persona más valiosa del año (MVP) y el de Made-You-Look por el mejor estilo de hip hop.

También fue una buena noche para The Carters, el grupo conformado por la estrella del pop Beyoncé y su esposo el rapero Jay-Z. La pareja ganó los premios de Álbum del año y Mejor colaboración, dúo o grupo.

El rapero Lil Wayne recibió el premio “Yo soy Hip Hop” (“I Am Hip Hop)”. Y el artista XXXTentacion, quien murió asesinado a tiros en junio por un aparente robo, obtuvo un galardón póstumo al Mejor nuevo artista de hip hop.

Presentada por el comediante DeRay Davis, la ceremonia de premiación se realizó a principios de este mes en el Fillmore Miami Beach en Florida, pero no se transmitió sino hasta la noche de este martes.

Esta es la lista de ganadores y nominados en cada categoría.

Mejor video de hip hop

Ganador: Childish Gambino por "This Is America”

Nominados:

-Cardi B por "I Like It" en colaboración con Bad Bunny y J Balvin

-Drake por "God's Plan"

Kendrick Lamar por "Loyalty" en colaboración con Rihanna

Migos por "Walk It Talk It" en colaboración con Drake

Artista más popular

Ganador: Drake

Nominados:

-Cardi B

-Childish Gambino

-Kendrick Lamar

-Travis Scott

Álbum del año

Ganador: The Carters por "Everything Is Love”

Nominados:

-Cardi B por "Invasion of Privacy"

-Drake por "Scorpion"

-J. Cole por "KOD"

-Migos por "Culture II"

Director de video del año

Ganador: Karena Evans

Nominados:

-Benny Boom

-Dave Meyers & The Little Homies

-Director X

-Eif Rivera

-Hiro Murai

Letrista del año

Ganador: Kendrick Lamar

Nominados:

-Childish Gambino

-Drake

-J. Cole

-Travis Scott

Persona más valiosa del año (MVP)

Ganador: Cardi B

Nominados:

-Childish Gambino

-Drake

-J. Cole

-Travis Scott

Productor del año

Ganador: Pharrell Williams

Nominados:

-Ben Billions

-DJ Esco

-DJ Mustard

-Metro Boomin

Mejor colaboración, duo o grupo

Ganador: The Carters por "Apes**t"

Nominados:

-21 Savage & Offset & Metro Boomin por "Ric Flair Drip"

-Blocboy JB por "Look Alive" en colaboración con Drake

-Cardi B por "I Like It" en colaboración con Bad Bunny & J Balvin

-Post Malone por "Rockstar" en colaboración con 21 Savage

Sencillo del año

Ganador: “Apesh*t”, producido por Pharrell (The Carters)

Nominados:

-“God's Plan”, producido por Cardo, Young Exclusive y Boi-1da (Drake)

-“I Like It”, producido por Craig Kallman, JWhiteDidIt y Tainy (Cardi B Feat. Bad Bunny & J Balvin)

-“Nice for What”, producido por Murda Beatz (Drake)

-“This Is America”, producido por Donald Glover & Ludwig Goransson (Childish Gambino)

Mejor nuevo artista de hip hop

Ganador: XXXTentacion

Nominados:

-Blocboy JB

-Juice Wrld

-Lil Baby

-Rich the Kid

Mejor mixtape

Ganador: BlocBoy JB por Simi

Nominados:

-Future por Beast Mode 2

-Juicy J por Shut Da F* Up

-Lil Wayne por Dedication 6: Reloaded

-Zoey Dollaz por Sorry Not Sorry

Sweet 16: mejor verso en colaboración

Ganador: Cardi B por "Motorsport" (Migos en colaboración con Cardi B y Nicki Minaj)

Nominados:

-21 Savage por "Bartier Cardi" (Cardi B en colaboración con 21 Savage)

-Drake por "Look Alive" (Blocboy JB en colaboración con Drake)

-Kendrick Lamar por "New Freezer" (Rich the Kid en colaboración con Kendrick Lamar)

-Nicki Minaj por "Big Bank" (YG en colaboración con 2 Chainz, Big Sean y Nicki Minaj)

Canción de impacto

Ganador: Childish Gambino por "This Is America"

Nominados:

-Dej Loaf & Leon Bridges por "Liberated"

-Lecrae por "I'll Find You" en colaboración con Tori Kelly

-Meek Mill por "Stay Woke" en colaboración con Miguel

-N.E.R.D por "1,000" en colaboración con Future

DJ del año

Ganador: DJ Khaled

Nominados:

-Calvin Harris

-DJ Envy

-DJ Drama

-DJ Mustard

Premio Made-You-Look (Mejor estilo de hip hop)

Ganador: Cardi B

Nominados:

-Migos

-Nicki Minaj

-Remy Ma

-Travis Scott

Mejor sitio web o aplicación de hip hop

Ganador: Worldstar

Nominados:

-ALLHIPHOP

-Complex

-Hot New Hip Hop

-XXL