Vetusta Morla: “Ojalá que los muros que quedan en el mundo tengan los días contados”

(CNN Español) - Vetusta Morla es un grupo madrileño con 20 años de carrera a sus espaldas. Sin embargo, parece que fue en 2017 y 2018 cuando su éxito explotó: congregaron a 40.000 almas en el recinto de la Caja Mágica de Madrid y recibieron tres nominaciones a los Latin Grammy por su último trabajo, 'Mismo Sitio. Distinto Lugar'.

Su compositor, Guille Galván, quien también está nominado por la canción ‘Consejo de Sabios’, habla llano sobre la carrera de la banda y cómo asimilar los éxitos. También sobre sus canciones y lo que quieren decir con ellas. La nominada habla de puentes: “Ojalá que los muros que quedan en el mundo tengan los días contados”, expresa en entrevista con CNN en Español, haciendo mención directa al muro que separa México de Estados Unidos, pero también a muchos otros.

Conversa sobre música, la suya, pero también la latinoamericana, de la que tanto han aprendido. Cuenta que cada año visitan América Latina y habla de todas las bandas con las que han compartido aprendizajes. Galván opina sobre el papel de los artistas, sobre los hombres y el feminismo y sobre las redes sociales en la vida diaria. Una conversación con calma pese a tener los minutos contados: justo al terminar tenían ensayo previo a un pequeño concierto solidario en Madrid.

CNN en Español: ¿Cómo se digiere pasar de ser alternativos, casi desconocidos, a llenar el recinto de la Caja Mágica de Madrid y después ser nominados a los Grammy?

Guille Galván: La verdad es que la carrera de Vetusta siempre ha sido como muy gradual. Antes de hacer un gran paso siempre hemos dado pequeños saltitos. El concierto de la Caja Mágica, que a día de hoy ha sido el más multitudinario que hemos hecho en nuestra carrera, ha sido la consumación o la consecuencia de toda la gira de ‘Mismo sitio. Distinto lugar’.

Y la verdad es que pasar por todas esas pequeñas etapas antes de llegar a la gran etapa nos ha permitido siempre vernos un poco desde fuera. No digerir los éxitos de una manera ajena. Normalmente siempre nos pillan trabajando. Aunque desde fuera un concierto como el de la Caja Mágica sea una cosa extraordinaria, que lo es, desde nuestra percepción no deja de ser un día de trabajo, la consecución de muchos equipos, donde estás más pendiente de hacer las cosas como las tengas que hacer que de lo que van a decir los periódicos al día siguiente.

En cuanto a los Grammy, al final los premios son también el resultado del trabajo de la banda y de mucha gente que está alrededor. Uno no hace canciones para que le den premios pero es bonito saber que detrás del trabajo hay reconocimientos. Que muchas veces llegan en el momento en el que tienen que llegar, pero no quiere decir que el tiempo anterior de la banda fuera menos meritorio. Es muy bonito. Yo me alegro mucho sobre todo por toda la gente que hay alrededor. Toda la gente que, gracias a esta nominación, puede trabajar mejor en nombre del grupo y, sobre todo, por la oportunidad que nos da de volver a América.

CNN en Español: También tienes una nominación por ‘Consejo de Sabios’, ¿cómo te sientes al respecto?

Guille Galván: La nominación de ‘Consejo de Sabios’, aunque aparezca mi nombre por la autoría, yo la considero también una nominación grupal porque al final una canción no deja de ser también el trabajo de mucha gente y yo he tenido la suerte de ponerle palabras y música, pero yo creo que detrás de esa canción hay trabajo de los seis de la banda, hay trabajo de producción, y una idea de lo que queríamos contar.

CNN en Español: ¿Y qué queríais contar en ‘Consejo de Sabios’?

Guille Galván: ‘Consejo de Sabios’ es una canción muy especial. Lo supimos desde el primer momento y ha sido una canción que representa muy bien lo que quiere decir el disco, que tiene que ver con saltar los muros que nos ponemos nosotros mismos para acercarnos y poder abrazar a los demás de manera libre y sana. Y, desde un punto de vista más puntual, tiene que ver con muchas cosas que están sucediendo en el mundo.

Estamos en un momento de tender puentes y no de levantar muros. Y que los muros que quedan en el mundo ojalá tengan los días contados. Y no solo los de piedra. Hay muros en Ceuta, en Palestina, en el Sáhara, en México.

CNN en Español: ¿En qué te inspiras cuando te pones a escribir una canción como ‘Consejo de Sabios’?

Guille Galván: Hay canciones que salen o se trabajan de una manera muy rápida porque tienes muy claro desde el principio qué quieres que sean, y otras canciones que son más esquivas. Y ‘Consejo de Sabios’ es una canción que tenía muy claro, desde el punto de vista melódico y armónico, cómo quería que fuera. Pero, a veces, cuando las canciones a nivel musical están tan claras, desde el punto de vista de la letra o la temática cuesta más llegar a ellas.

Quería contar algo que tuviera que ver con separaciones, con muros. No quería que fuese una canción que hablase de Berlín [donde terminó de escribirla], pero era como muy obvio desde el lugar en el que grabábamos, mirando el muro delante. Me gustaba la idea de llevar el muro a 2017 y esa idea de lo que nos separa. Y que lo que nos separa al final crece en nuestras manos y no te lo imponen los demás, sino que parte de uno mismo. Eso es lo que creo que quería contar. Se puede aplicar a una persona, a nosotros como colectivo… creo que es una canción que habla también del grupo, del momento en el que piensas que estás agotado de ciertas cosas y que puedes reconvertirte o reconstruirte.

"América es nuestra segunda casa"

CNN en Español: Hablemos de América, ¿cómo se sienten allá?

Guille Galván: México es quizá el lugar de América que más transitamos. América es nuestra segunda casa. Nuestro lugar de referencia desde ‘Un día en el mundo’, prácticamente. Todos los años vamos una o dos veces y tenemos la suerte de tener muchísima gente que nos sigue. Para nosotros, ese viaje de ida y vuelta no es solo personalmente sino también musicalmente.

Nos sirve para distanciarnos de lo que somos aquí y volver a un punto inicial. Porque allí en muchos países todavía estamos construyendo, y nos permite también tener contacto con la comunidad latina, que es música que en muchas ocasiones no llega hasta aquí y nos permite tener una visión más amplia de lo que es el rock o la música en castellano, que es amplísima. Tenemos una historia muy grande. A veces estamos demasiado pendientes de lo que se hace en el anglosajón, y yo creo que hoy en día la música en castellano, en todos los géneros, tiene mucho que decir y de hecho los Grammy Latino son premios que cada vez toman más fuerza.

CNN en Español: ¿Cómo es su relación con las bandas latinoamericanas?

Guille Galván: Casi todos los viajes iniciales en México eran de la mano de Zoé, que es una banda amiga y la que nos permitió conocer de primera mano el mundo del rock mexicano ya a finales de la década pasada.

Te das cuenta viajando y conociendo a gente. Como con Jorge Drexler; también tuvimos la oportunidad en Uruguay de trabajar con No te va a Gustar, en Argentina con Lisandro Aristimuño; también tenemos mucha relación con Calamaro… gente que te cuenta cuáles han sido las dificultades en todos los países para que se consolide la música o el rock castellano. Y te ayuda mucho a entender los problemas que hemos tenido nosotros para salir adelante, porque en muchos casos han sido similares. En otros casos también ves cómo el folclore y la música tradicional, lo local, se han ido incorporando al rock desde hace décadas y de qué manera tan brillante se ha hecho.

Tengo la sensación de que a lo mejor en España durante tiempo ha habido más prejuicios con eso, porque estaba más separado cada uno de los género y de los estilos. Creo que allí la comunión desde México hasta Ushuaia (Argentina) es mayor que la que podemos tener aquí. Parece que España es muy grande pero es una islita que no recibe siempre de la misma manera, o con toda la fluidez que debería, las propuestas artísticas y musicales de Latinoamérica.

CNN en Español: ¿Hay algún país que tengan especial ganas de ir, no solo por tocar allí, sino porque les llame especialmente la atención su cultura?

Guille Galván: La verdad es que todos los países, musicalmente, son tremendos y muy inspiradores. Quizá Brasil es un país que tiene una cultura musical tan tremenda que es casi como un continente en sí mismo. Ahora hemos tenido la oportunidad de ir a países en los que no hemos estado, hemos estado en Perú. Nos queda ir a Ecuador, Venezuela, Panamá, Puerto Rico… tenemos también amigos allí. Edu [Cabra] y René [Pérez] de Calle 13, que también hemos hecho cosas con ellos y nos hablan muchas veces de cómo se percibe la música allá.

Tengo la impresión de que, aunque no hayamos estado en ciertos sitios, sí que somos muy privilegiados porque tenemos la oportunidad de compartir muchas cosas con gente: cuando vienen, cuando vamos… y es muy rico. Porque sí que tenemos la sensación de que en Vetusta Morla hay mucha parte de Latinoamérica.

'Me gusta la palabra feminismo'

CNN en Español: Entrando un poco más en temas de actualidad. En sus conciertos, mientras llega el momento de tocar, tienen un gran cartel que dice “Sólo sí es sí”. Es un mensaje muy potente, especialmente viniendo de hombres. ¿Cómo crees que los hombres, ustedes, pueden ayudar en la lucha feminista?

Guille Galván: Nosotros decidimos antes del comienzo de la gira abrir todos los conciertos con el lema ‘Solo sí es sí’ porque nos parece que, en eventos como son los conciertos o las fiestas, es un mensaje que tiene que quedar clarísimo para que, de una vez, se deje de ver con permisividad que haya no sólo violaciones, sino abusos de todo tipo por parte de hombres a mujeres.

Hablo desde mi punto de vista, como Guille. A mí me parece que lo que está sucediendo con todo el movimiento feminista de los últimos años es algo impepinable. No se puede avanzar socialmente si la mitad de la población tiene menos derechos que la otra mitad. Entonces, asumo mi legado como hombre y, en ese sentido, soy consciente de que por serlo tengo más privilegios de los que puede tener una mujer. En ese caso, creo que lo que me toca es escuchar y aprender, más que ser yo como hombre quien diga lo que hay que hacer en la lucha feminista. Nos toca ser conscientes de lo que hemos sido históricamente y escucharos y, entre todos y todas, formar un mundo más justo, más igualitario y con mayores oportunidades para todas las personas.

CNN en Español: ¿Tienes algún problema con la palabra ‘feminismo’, como otros hombres?

Guille Galván: No me cuesta nada la palabra feminismo, me gusta.

CNN en Español: Para ir acabando. En ‘Palmera en la Mancha’ se empieza hablando del “falso gurú que subía a Instagram fotos de pies que no eran suyos”. Hilando esto con la reciente polémica que hubo en el programa ‘Operación Triunfo’ con una letra de Mecano, el escritor Bob Pop dijo en una entrevista que ‘en España tenemos demasiados influencers y faltan referentes’. ¿Estás de acuerdo?

Guille Galván: Está claro que estamos todos en una época llena de mensajes y de referentes que muchas veces tienen poco soporte detrás, porque no son más que un pseudónimo detrás de una cuenta de Twitter o de Facebook. Creo que el verbo o la importancia de lo que pensamos todos todo el rato está demasiado presente a cada momento. Se le da demasiada importancia y al mismo tiempo se olvida muy rápidamente. Con lo cual, sí que estoy de acuerdo.

Para ser referente, te lo tienes que currar durante mucho tiempo. Ser referente de algo te lo tienes que ganar durante tu profesión, tu vida. Las referencias en las culturas tradicionales eran los ancianos, porque tenían el conocimiento acumulado de las generaciones y se les guardaba un respeto. Quizás tengo la sensación de que la fugacidad o la prisa con la que levantamos y tiramos a la gente hace, a lo mejor, a ciertas personas tener sobre sus hombros un peso que muchas veces ni quieren. En ese sentido creo que la frase [de Bob Pop] es cierta. A mí me gustan más los referentes que los gurús forzados de quita y pon.

En el caso de ‘Palmeras en la Mancha’, más que una crítica es una sátira. Yo creo que estamos todos ahí de una u otra manera. Pero lo interesante es ser conscientes y analizar que a lo mejor quizá muchas de esas cosas, a la larga, no nos van a hacer mejores personas, que es de lo que se trata. Bendita tecnología si nos hace mejores personas y si nos permite vivir más, que haya un reparto de la riqueza, la comida y el pensamiento. Pero si eso genera una ansiedad por ser igual que el otro y por el miedo que me da no tener los likes que tiene mi amigo, pues estamos convirtiendo esas herramientas en piedras en nuestro propio tejado. Como decía Chomsky, un martillo se puede utilizar para construir una casa o para matar a alguien. En nuestras manos está saber qué queremos hacer con él.

CNN en Español: Y tú, ¿qué haces con esas herramientas? Eres muy activo en redes sociales, ¿lo haces libremente o por un poco de miedo de que no se olviden de ti? Por ejemplo, la cantautora Zahara reconoció que, cuando se retiró por un tiempo de los escenarios, tuvo miedo de que se olvidaran de ella.

Guille Galván: A mí me da miedo el olvido de los que me quieren. No me da miedo que ahora no me aplaudan o no me den un premio. Me da miedo que, cuando no me aplaudan o no me den un premio, no me quiera quien realmente me quiere. Utilizo las redes sociales, intento, aunque es difícil, dejar mi vida de lado en redes sociales. No me gusta compartir mi intimidad. Creo que es de lo poco que nos queda: la intimidad y la libertad de desconectarnos. Y trato de usarlas de una manera sana en la comunicación con gente a la que le gusta lo que hago y hacemos.

Creo que estamos en un momento, quizá, de fascinación por el uso de la red social. Llegará un momento en el que nos demos cuenta de que nos están impidiendo hacer cosas que a lo mejor nos gustaría hacer. Yo creo que se acabarán regulando o utilizando para cosas más prácticas. Por lo menos así lo quiero ver.

En el lado negativo, muchas veces pienso que nos extinguimos a pasos agigantados. Pero así trato de utilizarlas, y soy consciente de que el uso que hago de ellas muchas veces es mayor del que me gustaría, porque estás pendiente de muchas cosas. A nivel del grupo me parece muy sano el uso de las redes sociales, que es informativo y una manera de compartir cosas. Las redes sociales también generan una falsa relación de cariño entre gente que no se conoce para nada y que a veces puede llevar a malentendidos. A mí esa parte me interesa poco, la verdad. Tengo mi vida, que me parece más saludable y más satisfactoria que lo que sucede ahí dentro.