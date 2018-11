El mundo está cambiando ante nuestros ojos... y no podemos hacer nada por pararlo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Nic Robertson es el editor diplomático internacional de CNN. Las opiniones en este artículo pertenecen al autor.

(CNN) - Esta semana, vientos helados de cambio barrieron dos continentes.

No estaban anunciando variaciones estacionales en el clima, sino que podrían ser precursores de lo que podría convertirse en un clima político duradero y escalofriante.

Cuando las tempestades de invierno inusualmente templadas arrojaron fuertes lluvias y nieve en Europa, Angela Merkel, la canciller alemana, renunció a la posición de líder de su partido y debilitó irreparablemente su capacidad de mantener a Europa en equilibrio.

Ese mismo día, Brasil eligió a un líder de extrema derecha que es incluso más Trumpier que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, es misógino en extremo, al parecer le dijo a una legisladora en su cara que era "demasiado fea para violarla".

Él cree que el régimen militar de Brasil, que dirigía el país en los años 70 y 80, no mató a suficientes oponentes y quiere armas en manos de los ciudadanos. "Las armas defienden nuestras libertades" fue un grito de campaña.

Su llegada y el lento arrastre de Merkel al olvido político no están sucediendo aisladamente: el mundo está cambiando, y esta semana fue un revés.

Merkel es el ala derecha vieja: una camaleona política cuando ella necesitaba estar todavía lo suficientemente al mando para tomar decisiones morales difíciles.

Gracias a ella, Alemania abrió sus puertas a más de un millón de refugiados en 2015.

En su mayoría, estaban huyendo de la guerra civil del baño de sangre en Siria. Otros países europeos los rechazaron.

Pero por mucho que los liberales la aplaudieran por una conversión de sus raíces demócratas cristianas tradicionalmente cautelosas, sembró las semillas de su propia desaparición política.

Desde entonces, ha sido golpeada por el auge de la política de extrema derecha a raíz de su política de puertas abiertas. Sus oponentes hablan de temores de terrorismo, violencia y un choque de culturas.

No es solo Alemania donde el nacionalismo de derecha se está beneficiando a costa de los partidos más tradicionales. Está en toda Europa.

El Brexit es tan parte de su complexión como lo es la negación del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, de las políticas de intercambio de inmigrantes de la UE.

La institución de posguerra está bajo la presión de los euroescépticos de todas las tendencias. Ya sea de Brexiteers, del nuevo gobierno de Italia, de la derecha de Hungría o de Polonia, el cambio está llegando.

Todos están intercambiando temores y aprovechando la ira que genera su retórica.

Pero eso no es nada nuevo en política, entonces, ¿por qué tiene éxito ahora?

La lógica dice que es porque hay un apetito por el cambio. Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, dice que Trump es una "voz auténtica", que no debe confundirse con mentiroso.

Millones de personas en Estados Unidos tienen hambre de autenticidad.

Sea cual sea la atracción del nuevo enfoque de Trump, todavía está funcionando para él. Su base es leal, y nada de eso se pierde entre los aspirantes a líderes de todo el mundo.

Al igual que Trump, Bolsonaro tiene seguidoras femeninas, a pesar de su degradación verbal de la mujer.

Aquellos a los que les gusta Bolsonaro lo hacen porque él aborda temores más profundos: no el abuso por parte de él, sino el miedo cotidiano a la violación o el robo. Él dice que tiene una respuesta, y ellos la compran.

No importa que su respuesta no haya sido probada por ellos o que las generaciones anteriores hayan encontrado una retórica similar vacía o simplemente peligrosa y decisiva. En su mundo, sus respuestas son las correctas.

En Europa, al igual que en Estados Unidos de Trump, el temor de los votantes se debe a su falta de fe en la economía que trabaja para ellos, temores basados en los inmigrantes y sus culturas cuestionables que invaden y roban empleos.

Cómo resuena eso cuando la economía, particularmente en Estados Unidos, está funcionando tan bien (según Trump), y con las tasas de desempleo en un nivel generacional bajo es otra cuestión.

Lo que indica es que el margen entre sobrevivir y caer en el camino se está reduciendo. El sueño americano es perecedero, ya no es tan plausible para las masas como lo fue una vez para la generación de sus padres.

Tanto si eres Bolsonaro tratando de convencer a la clase media de que necesita protegerse de los pobres, o Trump y Orban convenciendo a los votantes de que necesitan proteger de los inmigrantes, el mensaje es mucho más fácil de vender si el costo de tomar la decisión equivocada en la casilla electoral te puede costar la vida o el sustento.

Estamos observando cómo se desgarra el orden mundial por los temores de un regreso a un orden mundial que nuestro actual orden mundial de posguerra fue diseñado para prevenir.

Suena complicado, pero no lo es.

No hay suficiente de todo para dar la vuelta. No hay suficientes personas que se ganen la vida digna en una economía global. Entonces, estamos volviendo al nacionalismo proteccionista para aislarnos del déficit.



Estamos huyendo del problema, no resolviéndolo. Pero es lo que siempre hemos hecho cuando el miedo se afianza.

El orden mundial que estamos viendo ahora es uno de los arreglos para una pelea. No estamos muy seguros de cuál será la lucha o de dónde comenzará, pero estamos configurando los argumentos para ello y preparando nuestras defensas.

Como con muchos argumentos, tiene un impulso propio.

Estamos observando, conscientes de lo que está sucediendo, pero sin ver una manera de contenerlo.

Eso es lo que hace que la lenta desaparición política de Merkel sea aún más preocupante.

En una Europa turbulenta, proporcionó un baluarte de sentido común, una lógica estable en una situación cada vez más ilógica.

La temporada de su generación política está menguando, y hay un escalofrío en el aire.