Migrantes de la caravana en Ciudad de México votan a favor de continuar su camino hacia EE.UU.

Lo más importante

La caravana de migrantes votó a favor de salir este viernes a las 5:00 a.m. hora local (6:00 a.m. ET) hacia Querétaro

El grupo acordó dirigirse hacia el puerto de entrada por Tijuana

Llegar a Tijuana les tomaría aproximadamente una semana, dependiendo de cómo viajen y la ruta que tomen