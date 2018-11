Didier Drogba anuncia su retiro del fútbol profesional tras 20 años de carrera

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Didier Drogba, que es considerado uno de los delanteros más importantes del mundo, anunció su retiro del fútbol, terminando 20 años de carrera en la que ganó cuatro títulos de la liga inglesa y uno de la Champions League en 2012.

El delantero marfileño de 40 años anotó 164 goles en dos periodos con el Chelsea. Drogba es considerado por muchos como uno de los delanteros más grandes de todos los tiempos de la Liga Premier, y terminó su segundo periodo en el club inglés como el cuarto anotador del club.

Drogba pasó los últimos 18 meses de su carrera como jugador y copropietario del club estadounidense Phoenix Rising FC.

"Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, viendo esa imagen no puedo estar más orgulloso de lo que he logrado como jugador, pero sobre todo cómo este viaje me ha hecho el hombre que soy", escribió Drogba en redes sociales.

"Si cualquiera te dice que tus sueños son demasiado grandes, solo agradécele y trabaja más duro y sé más inteligente para convertirlos en una realidad", añadió.

Drogba ganó 105 partidos con Costa de Marfil, convirtiéndose en el jugador marfileño que más anotaciones tuvo, con 65 goles.

Drogba empezó su carrera con el equipo francés Le Mans en 1998, pero no fue sino hasta 2002 que empezó a jugar fútbol profesional con el Giungamp a los 23 años.

Poco después, se trasladó a Marsella por un breve período de tiempo antes de dirigirse a la Premier League por una cifra reportada de 38,5 millones de dólares.

En sus 381 juegos para el Chelsea ganó dos veces el Botín de Oro de la Liga Premier y anotó el penalti de la victoria con el que Chelsea derrotó al Bayern Munich en 2012 para ganar su primera Champions League.

Con su estatus en los azules ya sellado, Drogba estuvo las próximas dos temporadas con el club chino Shanghai Shunua y con el Galatasaray de Turquía antes de regresar al Chelsea para ganar su cuarto y último título de la Liga Premier.

Luego pasó a la MLS, con el Montreal Impact antes de llegar al Phoenix Rising como jugador y propietario.

Su última aparición como profesional de 1-0 ante el Louisville City FC en la final de la United Soccer League Cup.

Nombrado dos veces futbolista del año, Drogba ayudó a Costa de Marfil a calificar a su primera Copa del Mundo en 2006.

"Quiero agradecerles a todos los jugadores, managers, equipos y fanáticos con los que me he encontrado y que han hecho este viaje único", dijo Drogba en sus redes sociales.

"También un gravan agradecimiento y amor a toda mi familia, mi equipo personal por apoyarme durante toda mi carrera, en los altos y bajos, sin importar nada", añadió. "Espero el próximo capítulo y espero Dios me bendiga tanto como lo hizo con mi carrera de fútbol".