Fallece el reconocido director de cine italiano Bernardo Bertolucci

(CNN) - El reconocido director italiano Bernardo Bertolucci falleció a los 77 años, dijo a CNN la Asociación Italiana de Entretenimiento (AGIS).

Bertolucci era conocido por películas como "The Last Emperor" - que ganó los nueve Premio Oscar a los que fue nominada en 1988 - y el drama erótico "Last Tango in Paris".

"Es con enorme tristeza que conozco la noticia de la muerte de Bernardo Bertolucci, uno de los grandes autores, quizá el más grande, del cine italiano", dijo AGIS en un comunicado.

"Sus películas han cruzado casi medio siglo de la historia del cine. Obras maestras como 'Before the Revolution', '1900', 'Last Tango in Paris' y 'The Last Emperor', solo por citar algunas, se han vuelto parte del imaginario colectivo de nuestra cultura y trascendieron las fronteras nacionales para llegar a ser pilares del cine mundial".

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, expresó sus condolencias en Twitter tras la muerte de Bertolucci, quien vivió y murió en la capital italiana: "Adiós al gran maestro Bernardo Bertolucci, con su trabajo y sus obras maestras marcó para siempre la historia del cine mundial. Toda Italia le rinde homenaje".