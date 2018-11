Juez ordena a Colombia proteger las abejas ante amenaza de extinción

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - La supervivencia de las abejas debe ser ahora una política de Estado en Colombia.

Un juez de la ciudad de Cartagena ordenó al Estado colombiano a proteger la supervivencia de las abejas, pues un demandante argumentó que debido la creciente muerte de esta especie en el país se están afectando sus derechos a la vida en condiciones dignas y justas, según el fallo del 26 de noviembre conocido por CNN en Español.

El abogado Joaquín Torres Nieves asegura en la demanda contra los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, y otras entidades ambientales, que debido a "a la súbita reducción de la producción y venta de miel de abejas" su vida corre peligro, por lo que solicitó al juez que ordene adoptar medidas urgentes para neutralizar la extinción de las abejas, algo que según él, el Estado no ha hecho, dice el fallo conocido por CNN en Español.

"La drástica reducción en la producción y venta de miel de abejas pura, me ha dificultado en gran manera su consecución para atender mi mínimo vital", se lee en la demanda, "y pone en grave riesgo mi vida en condiciones dignas, pues la inminente desaparición de las abejas en Colombia, de no ser tomadas medidas urgentes me afectará la consecución de muchas de las plantas que utilizo para atender mi mínimo vital", agrega Torres Nieves.

Atendiendo las peticiones del demandante, el juez primero penal del circuito de Cartagena, Fredy Machado, le ordenó esta semana al Estado Colombiano asumir con "carácter urgente" el tema de la extinción de las abejas y promover "políticas en materia de precaución ambiental y la búsqueda de las causas que afectan su supervivencia".

El demandante agrega, entre otros puntos, que las abejas son de un "inmenso valor para la preservación de la biodiversidad" pues son responsables de la polinización y garantizan el 30% de la producción de alimentos y el 70% de las plantas dependen de ello, agrega el documento conocido por CNN.

El juez ordenó además la creación de una dependencia o responsable para atender este tema, acciones que deberán realizarse en un plazo de seis meses, dice el documento.

"Cuando está en juego la vida y el [medio] ambiente, como son conexos, eso procede", le dijo el juez Fredy Machado a CNN en Español al referirse el porqué consideró procedente la tutela de Torres Nieves.

Mira en este video: ¿Por qué desaparecen estos insectos?

'Hay improvisación'

Según el fallo judicial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respondió a la demanda que "desde tiempo atrás ha interactuado en torno a dicha problemática" y en un informe en respuesta a la demanda relacionó reconoció la importancia de las abejas y los polinizadores.

También así lo hizo el Ministerio de Ambiente, que dijo que "no tiene dentro de sus funciones otorgar o negar los proyectos de licenciamiento ambiental para producción y/o importación de plaguicidas químicos de uso agrícola e importación y/o formulación de plaguicidas", se lee en el documento.

La respuestas de las autoridades nacionales del tema agrícola y ambiental no satisfizo al juez, por lo que ordenó que esos dos ministerios asuman con carácter urgente el "tema de la extinción de las abejas y se promuevan políticas en materia de precaución ambiental y la búsqueda de las causas que afectan su supervivencia".

"Yo veo como juez de tutela que se requiere algo, porque si no tienen nada, si la ley ni el gobierno tiene la voluntad política de que se fije la ley que es la que daría las herramientas para eso, entonces lo lógico sería proceder a crear algo", le dijo Machado a CNN en Español.

"Cualquiera podría pensar que el accionante sobredimensiona la función e importancia de los insectos como agentes polinizadores del ecosistema", escribió el juez en el fallo. "Sin embargo, cuando se constatan las medidas tomadas en Europa sobre la extinción de las abejas, se advierte que como en otros temas, siempre en Latinoamérica descuidamos la temática de la precaución ambiental. Es decir, siempre se omite atender esta problemática y se improvisa en demasía".

El demandante también solicitó que se prohiba la fumigación en Colombia con neonicotinoides y ciertos tipos de venenos, herbicidas y fungicidas pues dice él, son los causantes de la alarmante muerte de abejas y las tiene en riesgo de extinción y ponen en riesgo la biodiversidad y la vida del propio demandante.

Sin embargo, el juez negó esta petición, pues "no existen elementos de juicio que así lo justifiquen".

Según la organización Abejas Vivas de Colombia, en este país se han reportado la muerte de 10.385 colmenas, unos 519 millones de abejas, algo que ha afectado la polinización de una gran cantidad de plantas, así como la producción de 415.000 kilos de miel no producida en el país. Por estos conceptos, las pérdidas económicas ascienden a unos 5,1 millones de dólares.

La importancia de las abejas

La mayoría de las plantas dependen de las abejas y otros polinizadores naturales para producir algunos de los productos alimenticios más nutritivos y queridos por la gente.

Pero los polinizadores, un grupo diverso que incluye insectos y animales como pájaros y murciélagos, están amenazados por la expansión del uso de pesticidas, el cambio climático, la aparición de pestes que vienen de afuera, enfermedades y la pérdida de hábitat.

En 2016, Estados Unidos puso a siete especies nativas de abejas de Hawai están protegidas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos sumó a las abejas de cara amarilla a la lista federal de especies en peligro de extinción después de que años de investigación concluyeron que están bajo amenaza.

El número de ejemplares de este tipo de abejas ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a diversos factores, entre ellos la pérdida de su hábitat, los incendios forestales y la pérdida de la diversidad genética.

Información publicada en las revistas Science y Nature y otras revistas científicas muestran que las abejas están muriendo cada vez más debido a pesticidas que encuentran se encuentran en nuestra cadena de suministro alimenticio.

Uno de esos grupos de insecticidas son los neonicotinoides que tienen una estructura similar a la nicotina y envenenan en el sistema nervioso. La exposición de las abejas y personas a los neonicotinoides ha aumentado enormemente desde que se descubrió que al recubrir las semillas con ellas, las plantas absorben sistemáticamente el insecticida y lo distribuyen a todas las partes de la planta y matan a los insectos que se comen la planta.

Estas son usadas en cerca del 80% de los cultivos comerciales en Estados Unidos, se encuentran en el polen, la miel y otros alimentos, y son excepcionalmente resilientes al medio ambiente.

Esos neonicotinoides están prohibidos en Europa, y se ha documentado que el tratamiento sistémico de algunas plantas mediante el recubrimiento de semillas no es efectivo para prevenir la depredación de insectos.