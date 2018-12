Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada tras la muerte de George H.W. Bush

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Nota del editor: Marcus Mabry es director sénior de programación de noticias móviles en CNN y autor de "Twice as Good: Condoleezza Rice y Her Path to Power". Ha escrito sobre el período posterior a la Guerra Fría para Foreign Affairs, The New York Times y Newsweek. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor.

(CNN) - El contraste no podría ser más marcado. Cuando los grandes titulares en todo el mundo anunciaron la muerte de George H.W. Bush este viernes, justo debajo de ellos estaban estos:

La yuxtaposición destacó la gran pérdida del último veterano de la Segunda Guerra Mundial que ocupó la Casa Blanca, junto con la decencia y el servicio que encarnó Bush.

Bush anunció el Nuevo Orden Mundial y pidió la transformación de las relaciones internacionales y la economía una vez que Estados Unidos y la Unión Soviética ya no se enfrentaran entre sí en una competencia entre el capitalismo y el comunismo.

Bush conocía la esperanza, la libertad y la oportunidad que traería el fin de la Guerra Fría. Pero también sabía que presentaba peligros, entre ellos la desintegración de la resolución y la unidad estadounidenses. Sin un enemigo común, ¿permanecerían unido el país y la alianza atlántica ante los numerosos desafíos globales? ¿Serían demócratas y republicanos?

Estados Unidos ha renunciado a gran parte de su liderazgo global con el presidente Trump, quien de muchas maneras personifica un mundo posterior a la Guerra Fría. No se podría haber imaginado un nuevo orden mundial que Bush podría haber imaginado: un hombre de negocios y una estrella de programas de televisión que luego se convirtió en un presidente que promociona "Estados Unidos primero" y denuncia el globalismo.

Trump es en muchos sentidos lo opuesto al patricio y taciturno Bush. Y esa es una de las razones por las que nuestro presidente número 45 fue elegido. Bush era el ideal del sistema. Trump es el rebelde que socava las instituciones estadounidenses. También ha menospreciado y denigrado a la comunidad de inteligencia que Bush dirigió como director de la CIA.

Bush no fue un presidente o político perfecto. Carecía de la capacidad de Trump para conectarse emocionalmente con los votantes. Lo más importante es que muchas de sus políticas sembraron las semillas de la división estadounidense hoy. Su exitosa pero limitada campaña contra Saddam Hussein liberó a Kuwait, pero dejó al dictador iraquí en el poder, posiblemente llevando a la problemática Segunda Guerra del Golfo. La ocupación estadounidense resultante llevó a muchos a dudar de los compromisos militares de élite y extranjeros, dudas que ayudaron a Trump a ganar las elecciones.

El anuncio de Willie Horton que los partidarios de la campaña de Bush usaron contra el candidato demócrata de 1988 Michael Dukakis ayudó a Bush a ganar, pero también explotó los temores racistas hacia los hombres negros. El gerente de campaña de Bush, Lee Atwater, más tarde se disculpó de ello. Treinta años más tarde, Trump publicó un anuncio similar que avivaba los temores sobre los inmigrantes apenas unos días antes de las elecciones intermedias de 2018.

Pero en última instancia, Bush hizo un llamado a nuestra unidad con mucha más frecuencia de la que buscó explotar nuestras divisiones. De hecho, es posible que haya sacrificado su oportunidad en un segundo mandato en 1992 al negarse a "abatirse" en su lucha contra el joven demócrata Bill Clinton, cuya campaña estuvo en un punto amenazada por un escándalo.

"Amaba a Estados Unidos con todo su corazón y la servía de la manera más completa y completa posible", escribió Condoleezza Rice en su homenaje a Bush. "Ha terminado su carrera con honor y dignidad".

De acuerdo o en desacuerdo con la política de Bush, su legado es su profunda decencia. Solo un ejemplo: lee su carta a Clinton después de que perdió las elecciones de 1992. Esa dignidad y decoro es, quizás, la mayor diferencia entre Trump y sus predecesores.

Ese déficit de decencia es lo que ha llevado a un puñado de republicanos a repudiar la política y el tono de Trump, y muchos más lo hicieron antes de que él fuera el candidato del partido.

Pero el Partido Republicano de hoy es el partido de Trump, no el partido de Bush.

Y Estados Unidos está en una encrucijada. El voto suburbano en las elecciones de medio término sugirió que muchos votantes rechazan la división de Trump. ¿Pero aceptan la carga del liderazgo global que George H.W. Bush abrazó?