El Museo Rufino Tamayo se lanza a la venta de artículos por eBay

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Ir a una tienda en cualquier museo del mundo es una buena opción tras un largo día de observar diversas piezas de arte. Hoy en día la gran mayoría de los museos no solo cuentan con una tienda física a la salida de las instalaciones, sino también tienen una tienda online en la que venden un sinfín de productos alusivos a sus exposiciones.

El Museo Rufino Tamayo (fundado en 1981 por el artista Rufino Tamayo y su esposa Olga) es punta de lanza y encuentro de las más innovadoras exposiciones y manifestaciones de arte contemporáneo en México y se une ahora a esta ola de tiendas en línea junto a la marca eBay, que celebra el talento y la admiración de todo el mundo hacia el arte y diseño de este país con una serie de artículos de diversos artistas, marcas y diseñadores de distintas regiones del país y poniéndolas al alcance de nuevos mercados alrededor del mundo.

Sonya Santos de Arredondo, directora de la Fundación Olga & Rufino Tamayo, afirma que esta tienda dará un reconocimiento al mismo museo: "Estamos encantados de traer nuestra tienda en línea y al mundo a través de eBay. Vender en este mercado global nos permitirá mostrar a las marcas y artistas mexicanos que representamos a los entusiastas del arte y el diseño a nivel mundial, al mismo tiempo que le damos al Museo el reconocimiento que merece, no solo por su colección de arte y arquitectura, sino por estar a la vanguardia, globalmente, para el arte contemporáneo. La tienda del Museo eBay Tamayo entregará lo mejor del diseño mexicano al mundo".

En la Tienda Tamayo puedes encontrar un gran catálogo de libros de arte moderno y contemporáneo, además de piezas de diseño mexicano. #TiendaTamayo pic.twitter.com/hSIucaj60k — MUSEO TAMAYO (@museotamayo) October 28, 2018

Por su parte, Camille Kowalewski, directora de Comunicaciones de eBay para Canadá y Latinoamérica, asegura que la tienda en línea del Museo Tamayo acercará a todo el mundo con el diseño contemporáneo de México: “México es el país más importante para eBay en Latinoamérica y al darnos cuenta de la oportunidad de crecimiento del mercado global, no podíamos dejar de pensar qué más podríamos hacer. En un viaje que hice a la Ciudad de México, conocí el Museo Tamayo y al entrar a la tienda, me di cuenta del inventario tan grande y maravilloso que tenían de aristas locales. Hablé con directores de la tienda y me dijeron que les gustaría llegar a más personas con una plataforma global fue en donde vimos la oportunidad perfecta de colaboración y así acercar al museo con todo el mundo”.

Ya puedes adquirir en línea los objetos de la Tienda del Tamayo, conoce algunos de los artículos que puedes encontrar 👉https://t.co/11ndkUZlwi pic.twitter.com/22BFgAxwRR — MUSEO TAMAYO (@museotamayo) October 17, 2018

La tienda virtual ofrece un interesante inventario que reúne una selecta colección de artículos de diseño mexicano de más de diez artistas, marcas y diseñadores, que incluye desde vasos y jarras hechas de 95% vidrio soplado, tapetes y caminos de mesa hechos a mano e inspirados en los colores de las fachadas de Oaxaca, hasta mochilas de cuero y artículos decorativos únicos. También estarán disponibles catálogos de algunas de las más sobresalientes exhibiciones del museo.

Las marcas, artistas y diseñadores que integran la Tienda Tamayo en eBay son: Estudio Pomelo, D’Argenta,Candor, Oax-i-fornia, vvvvovvvv, Scent, Xaquixe, Diario, Caralarga, Mex&Co, Rölikka y Bandido.