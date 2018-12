Detienen a presidente de la Federación de Fútbol de Perú por presunto tráfico de influencias

La Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción de Perú ordenó diez días de detención preliminar contra Oviedo, informó el Poder Judicial de Perú en Twitter.

CNN intentó contactar a los abogados de Oviedo, pero hasta el momento no se han pronunciado sobre su detención.

Por su parte el suspendido juez César Hinostroza, se declaró “totalmente inocente” de los cargos que se le acusa y dijo en julio de este año, que recurría a la justicia internacional para su defensa en este caso.

“En su momento recurriré a la justicia internacional. Hubiera querido pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a mi honra y dignidad, pero debo recopilar información”, dijo en el medio peruano RPP, citado por la agencia Andina.

Hinostroza se fugó de Perú vía Ecuador en octubre de 2018, llegó a España a pedir asilo, pero le fue negado este 5 de diciembre, según confirmó el procurador de Perú, Armando Enco, citado por Andina. Perú lo pidió en extradición.

“Yo no he pedido nada, soy totalmente inocente, no he cometido delito (…) Los audios violaron mis derechos, han arrastrado a la opinión pública a que me vea como persona negativa. Voy a demostrar que no he cometido ningún delito”, añadió el entonces juez del Supremo, citado por Andina