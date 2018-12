La banca global en la encrucijada

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - La situación del sector bancario estadounidense, europeo o latinoamericano, es ciertamente muy distinto, pero hay algo que une a ese sector donde quiera que esté. Para decirlo de una forma rápida: "La banca está en una encrucijada”. El futuro de muchas instituciones financieras en lugares muy distintos del mundo es incierto si no aciertan a adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.

El “fintech” hace tiempo que no es solo un tema para conferencias o programas de televisión, es una realidad que cada vez está más presente, y que supone un reto definitivo para muchos bancos tradicionales. Un reto que además se hará mucho más grande cuando cambien algunas regulaciones que hoy por hoy dan a los bancos en muchos países la exclusividad de determinadas operaciones.

He hablado esta semana de ese tema con Javier Amo, actualmente CEO de Iberiacards, la empresa de tarjetas de las líneas aéreas Iberia, y su acercamiento al tema coincide completamente con lo que afirmaba al empezar esta nota. Más aún, Amo cree que en algunos campos —por años tan exclusivos de las instituciones financieras—, como por ejemplo el de las transferencias de dinero, “el paso ya está incluso perdido”.

Hay países africanos, actualmente —dice Amo— en los que el uso del teléfono ha remplazado a determinados medios de pago. Ese es un tema muy interesante. En países menos bancarizados se está produciendo un salto en el que sus ciudadanos pasan de no haber tenido nunca contacto con un banco a estar de lleno “haciendo fintech”.

Este ultimo tema es muy relevante para nuestra región, precisamente por el reto de bancarización que aún tenemos por delante. En países como Argentina, empresas que no son bancos, y muy concretamente MercadoLibre, está prestando servicios financieros, cada vez de forma más eficaz y efectiva.

