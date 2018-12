Eugenio Derbez regresa a la comedia con LOL, en Amazon Prime

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

LOL: last One Laughing es producida por Derbez y 3Pas Studios, de su socio Ben Odell, y Endemol Shine Boomdog

(CNN Español) - El actor y comediante Eugenio Derbez regresa a la comedia de la mano de la plataforma Amazon Prime con un proyecto en el que será jurado LOL: Last One Laughing.

En esta serie de seis episodios, 10 famosos comediantes mexicanos competirán entre sí y deberán hacer reír a los contrincantes para que vayan siendo descalificados y eliminados y así llegar a la final y coronarse como el mejor comediante.

La lista de los comediantes que participan por llevarse a casa el millón de pesos mexicanos (unos 50.000 dólares) son Carlos Ballarta, Michelle Rodríguez, El Diablito, Alexis de Anda, Daniel Sosa, Poncho Borbolla, Manu Nna, Alex Fernández, Alex Montiel, Liliana Arriaga “La Chupitos”, y El Escorpión Dorado.

“Es un experimento en donde están metidos 10 comediantes en un espacio cerrado a que compitan entre ellos y ver quien hace reír a quien y quien se ría pierda y sale de la casa el último en la casa se lleva a casa un millón de pesos”, asegura Eugenio Derbez.

Esta serie es una adaptación de la popular serie Prime Original en Japón, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, cuyas dos primeras temporadas están disponibles para miembros Prime en México, y que es producida y estelarizada por Hitoshi Matsumoto, quien invita a diez comediantes a que apuestan dinero en una “batalla de risa a puerta cerrada” en donde todo se vale.

Sobre el formato, el histrión afirma: “Adaptar este formato de la versión original que es japonesa fue complicado, tuvimos que eliminar muchas cosas y agregar otras. Finalmente, el concepto es maravilloso y algo arriesgado, cuando me lo ofrecieron me encantó, pero siempre he sido así. Desde siempre he buscado como romper reglas y hacer algo diferente, por todos mis programas trataron de romper esquemas. Este es un riesgo que estoy corriendo y ojalá a la gente le guste porque ser un experimento extraño, no hay guion, no hay nada, es ver como se pelean 10 comediantes con comedia”.

LOL: Last One Laughing, se estrena el 14 de diciembre en la plataforma de Amazon Prime únicamente en México.