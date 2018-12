Las revelaciones de Christina Engelhardt, la mujer que afirma hacer sido amante de Woody Allen a los 16 años

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Hace décadas, una mujer que dice que era la joven amante secreta de Woody Allen no se arrepiente, aunque ahora ve la relación desde una edad diferente a cuando era adolescente.

Christina Engelhardt dijo que conoció a Allen, que entonces tenía 41 años, en 1976, cuando tenía 16 años, en el famoso local de celebridades de Nueva York Elaine's.

Era una aspirante a modelo y estudiante de secundaria de Nueva Jersey en ese momento, dijo que su relación se volvió sexual después de que cumplió 17 años, la edad legal de consentimiento en Nueva York. CNN se ha dirigido a Allen y a sus representantes para que expresen sus comentarios, pero no ha recibido respuesta.

"No tengo nada negativo hacia él, él significa mucho para mí. No me hizo daño ni me ayudó", dijo Engelhardt a CNN.

"Estaba muy enamorada de él", dijo. Pero, ¿la amaba? "Fui ingenua. A él ciertamente le caí bien... yo era un niña de ojos brillantes, y pensé que él era lo mejor".

Engelhardt dijo que la relación duró de 1976 a 1984, cuando se mudó de Nueva York a Los Ángeles. Se convirtió en actriz y ahora trabaja para una productora y lee cartas del tarot.

Engelhardt compartió su relato con The Hollywood Reporter, después de haber tenido durante años una memoria inédita sobre su tiempo con Allen, dijo ella.

Engelhardt cree que su apasionado romance con Allen inspiró en parte la aclamada película Manhattan, de 1979, dirigida y protagonizada por Allen como un frustrado escritor de televisión que sale con una chica de secundaria después de que su esposa lo abandonara.

"Solo puedo suponer, según el momento, la amistad, no estoy diciendo que soy la única, podrían haber sido personas diferentes".

Allen enfrentó acusaciones de abuso sexual en el pasado. Su hija adoptiva, Dylan Farrow, de 33 años, dijo que la agredió sexualmente cuando tenía siete años.

Allen ha negado sistemáticamente la acusación y no se lo ha acusado de manera formal. Los investigadores concluyeron en ese momento que Farrow no había sido víctima de malos tratos, según The New York Times, que cubría los procedimientos de custodia que Allen había solicitado de sus tres hijos con Mia Farrow en 1992.

Engelhardt dijo que las acusaciones de conducta sexual inapropiada y los abusos de poder del movimiento Me Too la llevaron a querer hablar, pero ella no es parte del movimiento. Solo sintió que era hora de compartir su historia.

Apoya a las que han compartido sus experiencias de ser manipuladas o violadas por los poderosos. Pero esa no era la relación que tenía con Allen, dijo ella. No se aprovechó de ella. Otros hombres la han lastimado y abusado de ella, dijo ella, pero él no.

"No me vi como una víctima. Fui a Nueva York, me subí a la situación, estaba mirando a este hombre que era mágico, era brillante", dijo.

"Hay una relación inusual en la que no eres una víctima. Puedes tener una gran diferencia de edad. Sé que conté la historia más que nada para no ir en contra del movimiento Me Too: quiero que las personas que me hacen daño paguen precio. Pero hay personas que se enamoran".

Dijo que la habían violado a una edad temprana, una experiencia que la hacía sentir distante de las personas de su edad porque no entendían lo que le había pasado. Eso pasó antes de que ella empezara a ver a Allen.

Con él, pensó, "este será un hombre que me verá diferente", dijo.

"Tenia 16-17, pero parecía de 30. Era independiente, hablaba varios idiomas, leía poesía, estudiaba filosofía, no podía hablar de física cuántica con personas de mi edad. Me atraen las cosas mentales, explorar la literatura. ¿Cómo podría estar con un niño? Estaba cansada de chicos, tenía hambre de que alguien tuviera una camaradería intelectual. Woody era absolutamente encantador".

Cuando la actriz Mia Farrow entró en la vida de Allen, Engelhardt se dio cuenta de que la relación no era lo que ella pensaba. Estaba decepcionada, dijo, pero Farrow le caía muy bien como para no guardarle rencor. CNN ha contactado a Farrow y a sus representantes para que expresen sus comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

"Cuando [Allen] conoció a Mia, era tan maravillosa en sus ojos y más apropiada para su edad. Me gustaban mucho los dos. Ella me gustaba mucho", dijo. "Esta era su verdadera relación".