Por qué no hubo una alerta de tsunami en Indonesia y por qué el sistema de alertas falló dos veces este año

Indonesia no ha tenido un sistema eficaz de alerta temprana durante años

(CNN) - El desastre en Indonesia ocurrió sin previo aviso.

Muchos de los cientos de personas que murieron cuando un tsunami golpeó la costa de Indonesia el sábado por la noche no tenían refugio. Sencillamente, no tenían idea de que un tsunami se aproximaba.

A pesar del historial de tsunamis causados por volcanes y terremotos, Indonesia no ha tenido un sistema eficaz de alerta temprana durante años.

El tsunami del sábado no fue la primera ocasión en que la preparación para desastres de Indonesia recibe críticas este año. En septiembre, más de 2.000 personas perdieron la vida después de que un tsunami y un terremoto azotaran Sulawesi occidental, y muchos se quejaron de que los habían capturado por sorpresa. Además, en julio y agosto, una serie de terremotos azotaron la región septentrional de Lombok, provocando desprendimientos de tierra y edificios derrumbados que dejaron más de 400 personas muertas.

Mira en esta galería: Tsunami en Indonesia: destrucción, caos y muerte tras un desastre inesperado

1 de 15 | Una parte del hotel dañado por el tsunami que azotó Tanjung Lesung, en Indonesia. (Crédito: Ed Wray / Getty Images) 2 de 15 | Los residentes inspeccionan una casa dañada por un tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre de 2018, un día después de que la zona fuera alcanzada luego de una erupción del volcán Anak Krakatau. (Crédito: AP) 3 de 15 | Un hombre reacciona después de identificar a su familiar entre los cuerpos de las víctimas del tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 4 de 15 | La gente busca familiares entre los cuerpos de las víctimas del tsunami. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 5 de 15 | Un aldeano pasa junto a vehículos dañados por un tsunami en Carita, Indonesia. (Crédito: Dian Triyuli Handoko / AP) 6 de 15 | Un residente pasa por edificios dañados por un tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre de 2018. (Crédito: AP) 7 de 15 | Rescatistas buscan sobrevivientes a lo largo de la costa en el sur de Lampung, en el sur de Sumatra. (Crédito: FERDI AWED / AFP / Getty Images) 8 de 15 | Un hombre camina en medio de escombros de edificios dañados en Carita, Indonesia. El tsunami probablemente fue causado por una combinación de deslizamientos de tierra debido a una erupción volcánica. (Crédito: AFP / Getty) 9 de 15 | Un rescatista participa en una operación de búsqueda de víctimas del tsunami en Carita, Indonesia. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 10 de 15 | Funcionarios revisan los restos de edificios dañados en Carita, Indonesia. (Crédito: AFP / Getty) 11 de 15 | Los escombros cubren una propiedad que fue dañada por el tsunami en Indonesia. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 12 de 15 | Rescatistas buscan sobrevivientes a lo largo de la costa en el sur de Lampung, en el sur de Sumatra. (Crédito: FERDI AWED / AFP / Getty Images) 13 de 15 | Un vehículo dañado se ve en medio de los restos de edificios a lo largo de la playa Carita, Indonesia, el 23 de diciembre de 2018, un día después de que un tsunami azotara el área, luego de una erupción del volcán Anak Krakatau. (Crédito: SEMI / AFP / Getty) 14 de 15 | Residentes evacuados de viviendas dañadas. (Crédito: SEMI / AFP / Getty) 15 de 15 | Escombros y muebles en el interior dañado de una casa en Carita, después de que la zona fuera azotada por un tsunami el 22 de diciembre luego de una erupción del volcán Anak Krakatoa. (Crédito: DEMY SANJAYA / AFP / Getty Images)

Este lunes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó a la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geológica (BMKG) comprar detectores de tsunami "que pueden dar alertas anticipadas a la comunidad".

Widodo afirmó que el tsunami que azotó el fin de semana fue más allá de la capacidad actual de predicción de Indonesia. "Por lo general, fue precedido por un terremoto. Por eso los residentes y visitantes de las playas de Carita y Labuan y de Tanjung Lesung y Sumur no estaban preparados para escapar", dijo.

El jefe del BMKG, Dwikorita Karnawati, dijo que la agencia buscará instalar puertas de marea para detectar olas cerca de la costa, admitiendo que el sistema existente no pudo alertar el tsunami con anticipación.

"Este (tsunami) es causado por varios factores. Nuestros sensores no sondeaban porque son para actividad tectónica y no volcánica. Por eso coordinamos con otras agencias como las de geología y marítima", dijo Dwikorita.

El anillo de fuego

El tsunami de este sábado se produjo cuando la roca fundida que salía del volcán Anak Krakatau provocó una serie de deslizamientos submarinos que empujaron el agua y provocaron una ola de hasta tres metros.

Anak Krakatau se sienta sobre el Anillo de Fuego, un área de alta actividad tectónica que se extiende por gran parte del Pacífico.

Los volcanes a lo largo del "anillo" se forman cuando una placa se mete debajo de otra en el manto —un sólido cuerpo de roca entre la corteza terrestre y el núcleo de hierro fundido—mediante un proceso llamado subducción. Grandes terremotos que pueden desencadenar tsunamis también se producen en las zonas de subducción.

Indonesia, la nación insular más grande del mundo, se formó en parte por los volcanes del Anillo de Fuego. Cuenta con más de 1.115 volcanes, de los cuales más de 125 siguen activos, de acuerdo con el Programa Global de Vulcanismo del Smithsonian.

La mayoría de los sistemas de detección de tsunamis tienen un registrador de presión anclado al fondo del océano y una boya en la superficie. Cuando un tsunami pasa sobre la grabadora, los instrumentos detectan y registran los cambios en la presión del agua. Los datos se transmiten a las boyas de superficie, que retransmiten el mensaje al sistema de detección de tsunamis más amplio.

"En la mayoría de los casos, la primera señal de un posible tsunami es un terremoto", de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El grupo reconoce que es mucho más difícil pronosticar tsunamis no sísmicos, como los causados por deslizamientos de tierra, "que pueden llegar con poca o ninguna advertencia".

Sistema actual inadecuado

En Twitter después del desastre del sábado, Sutopo Purwo Nugroho, vocero de la Junta Nacional de Administración de Desastres de Indonesia, pidió al gobierno que construya un nuevo sistema que pueda monitorear los tsunamis no sísmicos.

"Indonesia aún no cuenta con un sistema de alerta temprana contra tsunamis por los deslizamientos submarinos y las erupciones volcánicas. El actual sistema de alerta temprana es para actividades sísmicas", dijo.

"Indonesia debe construir un sistema de alerta temprana para tsunamis generados por deslizamientos submarinos (y) erupciones volcánicas (deslizamientos de tierra) que desencadenaron el tsunami Maumere 1992 y el tsunami Palu 2018".

Sutopo también señaló que la red de boya existente "no ha estado operativa desde 2012".

"Vandalismo, presupuesto limitado y daños técnicos significan que no hubo boyas de tsunami en este momento", agregó. "Necesitan ser reconstruidos para fortalecer el sistema de alerta temprana de tsunamis en Indonesia".

Después del mortal tsunami de Sulawesi en septiembre de este año, se denunció que el sistema de detección no funcionaba correctamente, y muchos señalaron que una advertencia de tsunami se levantó 36 minutos después de su primera aparición. Un portavoz de la agencia de desastres dijo que la advertencia se canceló después de que las olas hicieron tierra.

Informes no confirmados también afirmaron que las sirenas no sonaron en algunas zonas porque se quedaron sin electricidad debido al terremoto inicial y no tenían una fuente secundaria de energía.

Después del devastador tsunami de 2004, varios países, incluidos el Reino Unido, Alemania y Malasia, donaron boyas de detección y otros equipos a Indonesia para ayudar a prevenir futuros desastres.

Desde entonces, se han hecho llamados para actualizar y reemplazar ese sistema. Se hicieron en 2012, cuando las boyas finales dejaron de funcionar. Las mismas llamadas se realizaron a raíz del tsunami de septiembre y se están realizando nuevamente.

Hasta que finalmente se les responde, los indonesios se quedan nerviosos mirando los mares.

- Azieza Uhnavy, Jamaluddin Masrur, Dakin Andone, Hilary Clarke e Yosef Riadi de CNN contribuyeron con los informes.