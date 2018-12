"Mirá cómo nos ponemos", la línea de ropa que promocionó Thelma Fardín y por la que recibió críticas en redes

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ella dice que no está detrás de esta iniciativa ni del manejo de los fondos que la diseñadora promete, irán a quienes no tienen voz

(CNN Español) - La frase que encarnó el movimiento #MeToo en Argentina, "Mirá cómo nos ponemos", fue puesta como consigna una línea de ropa que fue promocionada por la actriz Thelma Fardín, algo por lo que ha recibido críticas.

Esa frase fue acuñada por el movimiento Actrices Argentinas que acompañó a Fardín a hacer pública la denuncia penal que interpuso la actriz en Nicaragua contra el actor Juan Darthés por una violación que ella dice ocurrió en 2009. El actor se ha declarado inocente y entregó una versión diferente de los hechos en declaraciones al medio A24.

El diseño fue de la también actriz Emme Velásquez, quien publicó una foto en Instagram de una prenda con la frase "Mira cómo nos ponemos" diciendo que no se trata de algo "marketinero" sino de un acto político para apoyar la lucha de las mujeres, algo que, según ella, ha venido haciendo desde hace varios años.

Esta iniciativa está dedicada a la denuncia por violación que hizo la actriz Thelma Fardín hace unas semanas, dijo la diseñadora en su cuenta de Instagram.

"Soy artista, soy actriz, diseñadora y militante feminista socialista.. mi obra es política en cada rincón", escribió Vázquez.

Thelma Fardín le dijo a CNN en Español que ella no hace parte de la iniciativa, y que solamente recibió la camiseta como un regalo y por eso publicó una foto en Instagram.

"No estoy yo detrás de eso, solamente nos regalaron una remera (camiseta), me saqué la foto y punto. Pero no es que yo estoy detrás de esa iniciativa, no la produzco. Ni yo ni mi gente", le dijo Fardín a CNN en Español.

Vázquez publicó una fotografía de Fardín usando la prenda en la que decía que los fondos recaudados con las compras de esta camisa "se destinará a un fondo para mujeres en situación de vulnerabilidad sin recursos o materiales para expresar su voz".

CNN en Español se ha intentado comunicar con la diseñadora para establecer de qué manera se manejarán los fondos que se reciban por estas prendas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Pero según un comentario que escribió en Instagram al recibir las críticas, los fondos los aportará "a un fondo de lucha para mujeres que están viviendo situación de flexibilización laboral en la línea 144", pero no dio más detalles.

Sobre esto, Fardín le dijo a CNN que "espera" que los fondos recaudados vayan a una buena causa.

"Espero que así sea", le dijo a CNN en Español. "Al no estar yo detrás de esa organización no puedo dar garantías de que funcione así y si es como se dice, requiere mucha organización que se use para una buena cosa".

La iniciativa recibió críticas en redes sociales, pues algunos consideran que es oportunista que se use el caso de Fardín con fines económicos.

Al final lo de Thelma Fardín más que una denuncia por violación, fue una campaña feminista para figurar en los medios y vender el producto #MeToo con remeras, estuches y otros elementos que hicieron que esto fuera una campaña publicitaria. me da pena por las verdaderas víctimas. — Falacias Progres (@FalaciasProgres) December 15, 2018

Gracias a la marca Carnal Thelma Fardin sacó una línea de remeras.

Entendélo como quieras. — Timbuktú 🍺 (@pulsionparcial) December 27, 2018

Las remeras de "mira como nos ponemos" estaban mal si las hacía ona saez pero si las hace Thelma Fardín está bien? Nadie va a decir nada?? No entiendo. — Bel (@BeluThielke) December 27, 2018

Ante las críticas, la diseñadora aseguró que no se trata de sacar partido de la la violencia contra las mujeres y citó su experiencia como feminista y de su lucha a favor de las mujeres.

"Mi obra no tiene nada que ver con marketing oportunista puesto que, cómo nombro más arriba, además de hacer remeritas milito por una sociedad igualitaria poniéndole el cuerpo y formando en intelecto y experiencia", escribió la diseñadora en los comentarios de la publicación. "Nada más lejos que un lucro comercial", añadió.