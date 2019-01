Así afecta el cierre del Gobierno a los estadounidenses: sus historias, en sus palabras

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - CNN pidió a sus lectores historias sobre el cierre del Gobierno. Esto es lo que nos dijeron. (CNN no ha podido verificar de forma independiente todas estas historias. Las respuestas se han editado levemente para mayor claridad de lectura).

Estamos a más de dos semanas del cierre. El domingo, el presidente Trump dijo que podría declarar una emergencia nacional para asegurar fondos para un muro fronterizo. El muro ha estado en el centro de la disputa.

¿Te ha afectado el cierre? Cuéntanos tu historia aquí.

Su esposo va a adoptar a su hija, pero aún no pueden costearlo

Courtney Thoms escribe que tanto ella como su esposo trabajan con un contratista federal para la NASA, y a ambos no les han pagado. Ella dice que antes de que comenzara el cierre, comenzaron los procedimientos para que su esposo adoptara a su hija.

"Ahora que no nos pagan, no podemos pagar guardián Ad Litem que el tribunal está solicitando para finalizar su adopción el 15 de este mes", dice Thoms.

"También nos pidió que le hiciéramos una fiesta de adopción / cumpleaños ya que tienen 10 días de diferencia, pero eso tampoco va a suceder".

Thoms dice que les preocupa cómo van a pagar su hipoteca porque viajaron durante las vacaciones para ver a su familia.

"No esperábamos esto o habríamos ahorrado nuestro dinero", dice ella.

Ella se va a quedar sin casa

Cynthia Letts escribe:

Me mudé y comencé mi nuevo trabajo federal una semana antes del cierre. Gasté la mayoría de mis ahorros aquí y no puedo pagar el alquiler sin un trabajo. Me voy a volver homeless".

Tienen poco o nada de comida en su casa

Ravyn Senter escribe:

"Mi esposo y yo usamos normalmente usamos cupones de alimentos para comprar comestibles. Normalmente nos las arreglamos para el mes. Ahora que el Gobierno ha estado en este cierre, estamos luchando con la poca o ninguna comida en nuestra casa ya que no recibimos nuestros cupones de alimentos diarios para el mes".

La dotación de personal para la agencia que supervisa el programa federal de cupones de alimentos se ha reducido en un 95% debido al continuo cierre del Gobierno.

Ella tiene un recién nacido. Ella no ha podido recibir atención médica debido al cierre

Dominique C. escribe que comenzó a trabajar con el IRS (Servicio de Impuestos Internos) en octubre de 2018. Dos meses después, dio a luz a un bebé. La mujer dice que ella y su recién nacido fueron suspendidos de Medicaid el 31 de diciembre de 2018.

"Debido al nacimiento, normalmente, mi hijo y yo calificaríamos para inscribirnos en la cobertura de salud de emergencia a través de mi trabajo. Sin embargo, debido al cierre, no podemos inscribirnos en el plan de beneficios de salud de mi empleador", escribe.

"Este es un momento especialmente crucial porque mi hijo es un recién nacido y todavía estoy dentro de mi período de recuperación posparto de 6 semanas".

Dominique dice que el pediatra de su hijo ha estado dispuesto a ayudarla.

"Rezo para que el cierre se termine en el momento en que se supone que debo regresar al trabajo y en mi visita al médico después de 6 semanas".

No puede terminar su solicitud de empleo

Morgan Saul escribe:

"No puedo continuar con mi solicitud de empleo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Hace casi dos semanas debieron haber aceptado mi solicitud".

Ella acaba de solicitar ayuda por desempleo

Jennifer P. dice que ella y su esposo son trabajadores federales. Ella acaba de pagar sus préstamos estudiantiles, pero eso la dejó con muy pocos ahorros.

Debido al cierre, Jennifer dice que ella y su esposo han estado tratando de reducir los costos de la mejor manera posible. Ella dice que se han estado quedando en casa, buscando cupones y renunciando a salir con amigos para poder cubrir las cuentas.

"Después de escuchar el último comentario de Trump, decidí solicitar la ayuda por desempleo, por lo que esperamos tener algún ingreso en las próximas semanas", dijo.

"Vivimos en una zona muy cara, por lo que no es la mejor ubicación para estar desempleado, y es difícil conseguir trabajo temporal aquí ya que no sabemos cuánto tiempo estaremos así".