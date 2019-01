Ashley Judd recibe una buena y una mala en su caso contra Harvey Weinstein

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La multifacética batalla legal de Ashley Judd contra Harvey Weinstein llegó a una encrucijada el miércoles.

El juez federal de distrito Philip S. Gutiérrez desestimó el caso de acoso sexual de Judd contra el magnate del cine, argumentando en el fallo que obtuvo CNN que el equipo legal de Judd "no había alegado adecuadamente que su relación con el demandado estaba cubierta por el estatuto".

Pero Gutiérrez dictaminó que Judd podría seguir adelante con su caso de difamación contra Weinstein, por el que afirma que él hizo descarrilar su carrera después de que ella rechazara sus presuntas insinuaciones sexuales en la década de 1990.

El veredicto de Gutiérrez dice que las acusaciones de Judd por difamación, interferencia intencional con posibles ventajas económicas y violación de la ley de competencia desleal de California podrían proceder.

Pero dijo que ella no presentó adecuadamente el caso de acoso sexual según el código civil que estaba vigente cuando se asignó su demanda, señalando que "el tribunal aclara que no se trata de determinar si el demandante fue acosado sexualmente en el sentido coloquial del término. La única pregunta presentada por la moción actual es si el acoso que presuntamente sufrió la demandante entra dentro del alcance del estatuto de California por el que ha presentado una demanda".

Ese código se modificó en septiembre de 2018 para incluir las relaciones entre directores y productores, pero el dictamen de Gutiérrez concluyó que el cambio no podía aplicarse retroactivamente.

La abogada de Weinstein en este caso, Phyllis Kupferstein, dijo en un comunicado a CNN: "Hemos dicho desde el principio que esta acusación era injustificada y nos complace que el tribunal la haya visto así. Creemos que al final prevaleceremos sobre sus reclamos restantes".

El abogado de Judd, Theodore Boutrous, se mostró optimista sobre la decisión del juez. "Nada en el fallo de este día cambia el hecho de que el caso de la señora Judd está avanzado en varias de las acusaciones", dijo, y agregó: "Si bien discrepamos respetuosamente de la decisión del Tribunal respecto del único reclamo que se pronunció hoy, esperamos continuar con las tres demandas de reparación que el Tribunal ya ha dictaminado que pueden continuar".

La demanda de Judd se presentó en abril. En ella afirmaba que había perdido varios papeles cinematográficos por culpa de Weinstein, incluido una en la saga de "El Señor de los Anillos". Judd dice que Weinstein le dijo al director Peter Jackson y a su socia en la producción, Fran Walsh, que no trabajara con Judd, una acción que no solo "torpedeó" su oportunidad de protagonizar la saga ganadora del Oscar, sino que le costó un trabajo adicional. Weinstein ha negado esas acusaciones.

Judd presentó su demanda después de que Jackson dijera en un artículo de diciembre de 2017 al sitio web de noticias de Nueva Zelandia, Stuff, que Weinstein le había hecho esas afirmaciones sobre Judd.

Judd apareció en "Frida", distribuida por la compañía Miramax de Weinstein en 2002, y protagonizó "Crossing", distribuida por The Weinstein Company en 2009.

Judd fue una de las primeras mujeres de Hollywood en acusar a Weinstein de conducta sexual inapropiada en una serie de informes publicados por The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017. Desde entonces, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de diversos grados de conducta inapropiada, incluyendo acoso y violación. Él ha negado todas las acusaciones de "actividad sexual no consensual".

Weinstein está a la espera de una audiencia preliminar en marzo en un caso penal en Nueva York. Se enfrenta a cinco cargos de felonía: dos cargos de agresión sexual predatoria, un cargo de acto sexual criminal en primer grado y un cargo de violación en primer grado y violación en tercer grado. Weinstein se ha declarado inocente.

Rob Frehse y Elizabeth Joseph de CNN contribuyeron con este reporte.