1.500 páginas de GoFundMe han sido creadas por empleados del gobierno despedidos en busca de ayuda

(CNN) — Las peticiones de GoFundMe provienen de personas de todos los ámbitos. Una madre soltera. Un bibliotecario. Un agente de la Patrulla Fronteriza. Incluso un artista.

Pero todas sus historias tienen algo en común: revelan el costo humano del cierre parcial del gobierno que es ahora el más largo de la historia de Estados Unidos.

En los últimos días, se han establecido más de 1.500 campañas en el sitio de crowdfunding por empleados en licencia del gobierno que buscan ayuda, le dijo a CNN la portavoz de GoFundMe, Katherine Cichy. Entre todas las campañas hasta ahora han recaudado más de 300.000 dólares.

Muchas de las campañas comenzaron a aparecer a principios de enero, cuando se hizo evidente que los trabajadores federales afectados por el cierre podrían comenzar a perder los cheques.

La gente está pidiendo ayuda para pagar el alquiler o la hipoteca, comprar alimentos o incluso comprar pañales para sus hijos pequeños.

‘Estamos sobreviviendo’

Anna Cory, una bibliotecaria de investigación que trabaja en la Agencia de Protección Ambiental, dijo que el cierre ha causado dificultades financieras que la hacen sentir que su vida está en el limbo.

“Es difícil. Recientemente me comprometí, el 2 de enero. Mi prometido y yo estábamos planeando comprar una casa”, le dijo Cory a CNN. “Hace poco empezamos a comprar las cosas de la casa, suspendimos eso porque el banco no se muestra amistoso al ver que el talón de pago de uno está en ceros”.

La mujer de Carolina del Norte espera poder utilizar el dinero de su campaña GoFundMe para comprar gasolina y comestibles.

También comenzó una “venta de garaje en línea por el cierre gubernamental” en su página de Facebook para recaudar fondos.

“Así que en este momento estamos sobreviviendo. No estamos prosperando”, dijo Cory. “No nos estamos uniendo a la clase media y estamos cumpliendo nuestro sueño de ser dueños de una casa o seguir adelante con la planificación de la boda porque es una situación incierta”.

Entonces, ¿en qué medida GoFundMe protege contra el fraude? Emergencias como esta ponen de manifiesto la generosidad de las personas, que a su vez atrae a estafadores de todo tipo.

Cichy dijo que GoFundMe ha formado un equipo especial para supervisar y examinar las campañas organizadas por los trabajadores federales.

“Contamos con un equipo dedicado de Confianza y Seguridad que está revisando todas las campañas relacionadas con el cierre del gobierno”, dijo. “Para poder verificar la identidad de los organizadores de la campaña y del beneficiario de la campaña, debemos verificar la información de un individuo, incluida su información bancaria”.

Cichy dijo que la plataforma también está respaldada por una Garantía de GoFundMe, que promete que los fondos irán al lugar correcto o que los donantes recibirán un reembolso.

‘Soy la única fuente de ingresos de mi familia’

Los motivos por los cuales los trabajadores federales organizan campañas de GoFundMe son tan variados como las personas que los respaldan.

Jo Ann Goodlow de Phoenix, Arizona, dijo que necesita fondos para mantener a sus tres hijos, incluidos dos parientes jóvenes que ella adoptó.

“Las adopté para darles una vida mejor que sus padres biológicos no pudieron brindarles. Ahora siento que les estoy fallando porque el hogar estable que les he provisto ahora está en riesgo”, dijo en su campaña página.

Nafis White es un artista que se suponía que formaría parte de un programa de residencias artísticas del Servicio de Parques Nacionales en un sitio histórico este mes en New Bedford, Massachusetts, pero este fue suspendido tras el cierre. Pidió 3.000 dólares, que es un poco más que el estipendio mensual que habría cubierto la residencia.

“Emocionada por el comienzo de enero, me horrorizaron los cientos de miles de personas que se vieron afectadas al enterarse de que el cierre iba a empezar”, dijo en su página de campaña. “Se han suspendido todas las residencias de los Artistas del Parque Nacional, y esta situación inesperada me resulta económicamente difícil, como lo es para todos los empleados del gobierno y los trabajadores adyacentes”.

White dijo que ya se está recuperando con la ayuda de familiares y amigos. Por ahora se aloja en un departamento “humilde” y ha convertido una habitación en un estudio de arte para continuar su trabajo. Ella dice que es muy importante que alcance el objetivo financiero de su campaña.

“Hasta ahora, afortunadamente cuento con el apoyo de suficientes personas excelentes que podré conservar mi vivienda en febrero, comprar víveres y pagar algunas cuentas”, dijo a CNN. “Alcanzar mi objetivo significa que podré sobrevivir hasta marzo en un nivel muy básico de subsistencia. No alcanzar ese objetivo significa que podría perder mi vivienda, retrasarme en los pagos de facturas y sentir inseguridad alimentaria”.

Kevin Garfinkle de Pembroke Pines, Florida, trabaja para la TSA. Está buscando dinero para obtener los elementos básicos de su joven familia, como los pañales.

“Soy la única fuente de ingresos de mi familia y debido al cierre parcial del gobierno, no recibiré un cheque hasta que vuelva a abrir el gobierno, lo que significa que las facturas no se pagarán, pero más que eso no voy a poder comprar víveres o pañales mi familia “, dijo en su página, que incluye una foto de dos niños pequeños. “Esto no es algo que pida a la ligera”.

Los empleados federales de GoFundMe tienen algo más en común: lo principal que todos quieren es que el cierre del gobierno termine.

“Solo queremos volver al trabajo”, dijo Cory.