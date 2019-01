5 cosas que debes saber este 17 de enero: Latinoamericanos en pobreza extrema y Fox y Calderón lo niegan todo

Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema y científicos del Reino Unido desarrollan una calculadora en línea que podría permitir a los médicos predecir con mayor precisión las probabilidades de una paciente de desarrollar cáncer de mama. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Brexit y Theresa May con la suerte echada

La primera ministra británica Theresa May sobrevivió, por un margen estrecho, a una moción de confianza en el Parlamento, y el drama del brexit continúa. Los líderes de la oposición dicen que no se reunirán con May para buscar un proyecto de salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta que ella ceda en algunas de sus llamadas líneas rojas, incluida la posibilidad de no aceptar un escenario de acuerdo.

May invitó a los líderes políticos a las conversaciones multipartidistas sobre una manera de avanzar en el brexit después de que ganó por poco el voto de confianza en el Parlamento. Pero el líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo que antes de que pueda haber discusiones positivas sobre el camino a seguir, “el Gobierno debe eliminar claramente, de una vez por todas, la posibilidad de la catástrofe de un brexit sin acuerdo de la UE, y todo el caos que vendría como resultado de eso”.

Faltan poco más de dos meses para el plazo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y en los próximos días May debe buscar un nuevo acuerdo. La suerte está echada.

2. Fox y Calderón niegan haber recibido sobornos del narco

En medio de las declaraciones explosivas que han salido de testigos en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, expresidentes de México rechazan las versiones de que el capo les haya entregado millonarios sobornos.

En entrevistas con Conclusiones de CNN, Vicente Fox y Felipe Calderón negaron recibir dinero de narcotraficantes. Fox dijo que nunca “se me acercó ningún criminal” y que ningún narco le propuso un trato. Por su parte, Calderón, quien en 2016 fue mencionado por el narcotraficante Álex Cifuentes, aseguró que nunca recibió “un centavo” del cártel de los Beltrán Leyva.

3. Pobreza extrema en Latinoamérica

Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema.

La preocupante cifra está consignada en el informe “Panorama Social de América Latina 2018”, presentado el martes por la CEPAL, y en el que se destaca que si bien los niveles de pobreza en la región permanecieron estables en 2017, la pobreza extrema ha llegado a su punto más alto en casi una década.

De los 57 millones de personas en situación de extrema pobreza en América Latina, en 2002, la cifra subió a 62 millones en 2017 y aumentó un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. Los países con mayores índices de pobreza son: El Salvador (37,8%), Bolivia (35,2%), Colombia (29,8%), Paraguay (21,6%) y Brasil (19,9%).

4. Nueva herramienta para detectar cáncer

Científicos del Reino Unido desarrollaron una calculadora en línea que podría permitir a los médicos predecir con mayor precisión las probabilidades de una paciente de desarrollar cáncer de mama.

La nueva herramienta podría cambiar la forma en que se trata esa condición.

Entre otras cosas, los médicos tomarán en cuenta los detalles de la historia familiar, la genética, el peso, el consumo de alcohol, la edad de la menopausia y el uso de la terapia de reemplazo hormonal, cuando evalúen el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama: la forma más común de cáncer en el Reino Unido.

El resultado es más preciso que nunca, ya que se han tenido en cuenta más de 300 indicadores genéticos, según Cancer Research UK, que lideró el estudio.

5. El cambio climático amenaza a las empresas

Las empresas y los inversionistas están más conscientes de los peligros que plantean el cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas. Muchos ahora consideran que los riesgos ambientales, como las sequías y los incendios forestales, son incluso más peligrosos que los mercados turbulentos, los ciberataques o los fracasos geopolíticos.

En un ranking de los principales riesgos globales, producido por el Foro Económico Mundial antes de su cumbre anual en Davos, dominan los temas climáticos y medioambientales. Los líderes empresariales y expertos encuestados dijeron que el clima extremo, la migración causada por el cambio climático y los desastres naturales son los tres riesgos que probablemente enfrentarán en 2019.

A la hora del café

La ‘desintoxicación’ de la cafeína

Si eres una de esas personas que no puede vivir sin consumir café y bebidas energéticas, debes saber que la cafeína es la droga psicoactiva más comúnmente consumida. Descubre ¿cómo y por qué reducir su dosis diaria?

YouTube pone fin a los retos virales

La mayor plataforma de videos cambió sus políticas y ahora prohíbe a los usuarios compartir grabaciones de bromas y desafíos peligrosos argumentando que ponen en peligro la vida de las personas.

Casas a 1 euro en la isla de Sicilia

¿Alguna vez soñaste con tener una casa propia en la romántica Italia? Sambuca, una ciudad en la isla de Sicilia ha colocado decenas de viviendas en el mercado por 1 euro o un poco más de un dólar.

Macaulay Culkin explica su amistad con Michael Jackson

El actor de “Solo en casa” habló de lo que ha causado tanta curiosidad sobre su vida: su amistad con el fallecido Rey del Pop. “La cuestionan solo por el hecho de que era la persona más famosa del mundo“.

Al mejor estilo de “rin rin renacuajo”

Un rana, a la que bautizaron Romeo, buscó pareja por una década para poder salvar su especie y ahora podría tener la oportunidad de procrear gracias a la ayuda de miles de donantes que financiaron una expedición científica para encontrar a su Julieta.

La cifra del día

2018

El año más caliente para los océanos desde 1958, fecha cuando se empezaron a registrar las temperaturas marítimas. Los océanos más cálidos causan la elevación del nivel del mar, tormentas con lluvias más intensas, decoloración de los corales y el deshielo polar.

La cita del día

“Quieren mandar el mensaje a las mentes del jurado de que el Chapo Guzmán era un peón del sistema corrupto del estado mexicano”.

Gerardo Rodríguez Sánchez, profesor de la Universidad de las Américas, en charla con Carmen Aristegui sobre los supuestos sobornos del narcotraficante mexicano al expresidente Enrique Peña Nieto.

Y para terminar…

Arte en medio de la destrucción

Shane Grammer, un artista que trabaja para Disney, viajó a Paradise, California, para pintar murales en áreas destruidas por el fuego. Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales.