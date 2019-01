El creciente protagonismo de Asia

(CNN Español) — En el triángulo geográfico que forman Corea, India y Australia viven dos terceras partes de la población mundial, y la buena noticia es que la totalidad de los países que ocupan ese triángulo crece desde hace mucho tiempo a una media cercana al 6%. Es la zona que más crece del mundo.

El continuado protagonismo de Asia tiene todo que ver con ese fenómeno. China es el país del que oímos hablar mas, pero en realidad el peso de algunos de sus vecinos como India es cada vez mas similar. Este 2019, India crecerá mas que China. Es un fenómeno imparable y con un potencial que no estamos contemplando seguramente con la atención que requiere, porque la consecuencia, también imparable es que el mundo va a un nuevo equilibrio de poderes, en el que esa parte del mundo tendrá cada día más influencia, tanto económica, como social y política.

Hemos hablado de ese apasionante tema esta semana con Joydeep Mukherji, managing director en la división de Ratings Soberanos de S&P Global. Mukherji nos da un dato que habla por sí solo: “En el 2000, China contribuía al PIB mundial con un 4% y EE.UU. con un 31%. Ahora mismo China contribuye con un 15% y EE.UU. con un 24%”. Bastante evidente lo que está ocurriendo.

Por eso es tan importante tener claro que con estos nuevos gigantes hay que ir a un mundo cada vez más cohesionado, más unido. Tanto en lo económico, como en lo político. No es momento para reivindicar nacionalismos desfasados, o por lo menos no es lo que mas conviene al progreso.

No hay que buscar enfrentamientos, ni siquiera ser los primeros. Lo importante es conseguir unos términos de convivencia global que tengan en cuenta a la mayoría de la población y a su capacidad para mejorar y prosperar.

