JJ Rendón niega los señalamientos que los señalan con supuestos sobornos de El Chapo

(CNN Español) — El estratega político J.J. Rendón reiteró que no tiene sustento la versión confusa de un testigo en el caso del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán que señala que una mujer que trabajaba para él participó en el pago de un soborno a Enrique Peña Nieto.

En entrevista con CNN en Español, Rendón dice que la transcripción del juzgado demuestra que el testigo no mantiene la versión que habría dicho antes.

El testigo en cuestión es Álex Cifuentes, un traficante colombiano que una vez sirvió como secretario y asistente personal cercano de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien aceptó el martes haber dicho a las autoridades estadounidenses que, en octubre de 2012, El Chapo pagó un supuesto soborno de 100 millones de dólares al entonces presidente electo de México, Enrique Peña Nieto a través de una intermediaria. Esa intermediaria, según había dicho Cifuentes, sería una mujer, quien a su vez trabajó para el estratega político de Peña Nieto, J.J. Rendón.

El abogado defensor de Guzmán, Jeffrey Lichtman, dijo que Cifuentes contó a las autoridades de EE.UU. que esa mujer que trabajaba para Rendón y que le envió fotos de maletas llenas de efectivo dentro del avión personal del estratega. Rendón trabajaba en la campaña de Peña Nieto en ese momento.

Pero este martes, Cifuentes negó esa información y dijo que las fotos mencionadas habían sido tomadas en la Ciudad de México y no en el avión de J.J. Rendón. Además puso en duda si lo que había en las maletas era dinero y si estaba o no destinado para Peña Nieto.

Este viernes, Rendón dijo en CNN en Español que “fue una mención halada de los pelos, que no tiene ningún sustento, que no corresponde a ninguna realidad. El que tenga pruebas que denuncie y siempre he estado dispuesto a dar la cara”.

“La transcripción del juzgado ante pregunta expresa dice: ‘No me consta, no fue así, no era su avión'”, explica Rendón sobre lo que dijo Cifuentes esta semana. “Además la elección terminó en julio, y están hablando en el mes de octubre. Los tiempos no cuadran”.

Rendón dice que en la transcripción queda claro que el abogado defensor busca desacreditar al testigo Cifuentes, pero cuestiona por qué era necesario hacerlo con este caso particular.

El consultor político además dice que no va a comentar sobre la presunta intermediaria porque tiene en curso demandas contra medios de comunicación por difamaciones relacionadas con su participación en campañas políticas, incluyendo la de Peña Nieto.

Álex Cifuentes, quien se describió a sí mismo como el “la mano derecha, la mano izquierda” de Guzmán, se enfrentó a su ex jefe el jueves, compartiendo detalles sobre las operaciones de tráfico de Guzmán y explicando cómo el jefe del cartel de Sinaloa evadió a las autoridades en una serie de remotos refugios de montaña en su estado natal.

El expresidente Peña Nieto no se ha pronunciado al respecto y nuestros intentos por contactarlo han sido poco exitosos. Sin embargo, Francisco Guzmán, exjefe de la oficina de la Presidencia durante su Gobierno, negó los señalamientos.

Con información de Kay Guerrero, Fernando del Rincón, Sonia Moghe, Maria Santana and Ray Sanchez