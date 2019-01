Donald y Melania Trump, nominados a los premios Razzie, lo peor del cine

Donald Trump fue nominado como peor actor por su tiempo al aire en el documental "Death of a Nation".

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron nominados a los Razzie.

Los Golden Raspberry Awards, el nombre completo de los premios, rinden homenaje a las peores películas del año.

Los Trump fueron nominados por su tiempo en pantalla en el documental político conservador de Dinesh D’Souza,”Death of a Nation: Can We Save America a Second Time?” y por “Fahrenheit 11/9”, de Michael Moore.

Pero los Trump están en buena compañía. El presidente está nominado en la categoría de peor actor (como el mismo) junto a Johnny Depp (“Sherlock Gnomes”), Will Ferrell (“Holmes & Watson”), John Travolta (“Gotti”) y Bruce Willis (“Death Wish”).

Melania Trump está acompañada en su categoría, peor actriz de reparto, por Kellyanne Conway (como ella misma en “Fahrenheit 11/9”), Marcia Gay Harden (“Fifty Shades Freed”), Kelly Preston (“Gotti”) y Jaz Sinclair (“Slender Man”).

Donald Trump obtuvo una nominación adicional en la peor categoría de combo en pantalla.

“Death of a Nation” también está nominada para peor guion y peor nueva versión o secuela.

Los premios se entregarán el 23 de febrero, la víspera de los Oscar.

Otros de los nominados son:

Peor película

“Gotti”

“The Happytime Murders”

“Holmes & Watson”

“Robin Hood”

“Winchester”

Peor director

Etan Cohen, “Holmes & Watson”

Kevin Connolly, “Gotti”

James Foley, “Fifty Shades Freed”

Brian Henson, “The Happytime Murders”

The Spierig Brothers (Michael and Peter), “Winchester”

Peor actriz

Jennifer Garner, “Peppermint”

Amber Heard, “London Fields”

Melissa McCarthy, “The Happytime Murders”and “Life of the Party”

Helen Mirren, “Winchester”

Amanda Seyfried, “The Clapper”

Peor actor de reparto

Jamie Foxx, “Robin Hood”

Ludacris (voice), “Show Dogs”

Joel McHale, “The Happytime Murders”

John C. Reilly, “Holmes & Watson”

Justice Smith, “Jurassic World: Fallen Kingdom”

Peor guion

“Death of a Nation”

“Fifty Shades Freed”

“Gotti”

“The Happytime Murders”

“Winchester”

Peor nueva versión o secuela

“Death of a Nation”

“Death Wish”

“Holmes & Watson”

“The Meg” (ripoff of “Jaws”)

“Robin Hood”