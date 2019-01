Giuliani intenta control de daños por declaraciones sobre proyecto de Trump en Moscú

(CNN) — Rudy Giuliani, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el presidente no recordaba si las discusiones sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Moscú siguieron hasta las elecciones de 2016, distanciándose así de otra declaración en ese sentido que él mismo hizo el domingo.

Las declaraciones de Giuliani fueron un intento de control de daños después de comentarios que hizo un día antes cuando dijo que las conversaciones sobre el proyecto de Moscú continuaron durante la campaña, incluso posiblemente hasta octubre o noviembre de 2016. Ajustando los tiempos mencionados anteriormente, Giuliani dijo a CNN que no había forma de determinar exactamente cuándo terminaron las discusiones porque no tenían constancia de ello.

“Mis recientes declaraciones sobre las discusiones durante la campaña de 2016 entre Michael Cohen y el entonces candidato Donald Trump sobre un posible ‘proyecto’ Trump en Moscú fueron hipotéticas y no se basaron en conversaciones que tuve con el presidente”, dijo Giuliani en un comunicado. “Mis comentarios no representaban el momento o las circunstancias reales de tales discusiones. El punto es que la propuesta estaba en la primera etapa y no avanzó más allá de una carta de intención no vinculante e informal”.

El proyecto y la duración de las discusiones han estado sujetos a una narrativa cambiante y son una parte clave de la historia legal que enfrenta Cohen, exabogado de Trump. El proyecto también surgió en preguntas escritas que Trump respondió para el fiscal especial Robert Mueller como parte de una investigación más amplia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Cuando Cohen se declaró culpable de un cargo ante la oficina de Mueller en noviembre, dijo que sí había mentido sobre la duración del proyecto propuesto en Moscú. Anteriormente, Cohen había afirmado que tales discusiones finalizaron en enero de 2016, antes de las asambleas electorales de Iowa y de los primeros votos emitidos en las primarias. Pero en su admisión de culpabilidad, Cohen dijo que la declaración previa era mentira y que las discusiones se extendieron más allá de 2016.