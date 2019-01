Las Fuerzas Armadas de Venezuela prometen lealtad a Nicolás Maduro

(CNN) — Las Fuerzas Armadas de Venezuela prometieron lealtad al presidente venezolano Nicolás Maduro este jueves, a través de mensajes escritos y en video que se transmitieron por la emisora ​​estatal VTV.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, habló el jueves desde la sede del Ministerio de Defensa en Caracas, y dijo que las Fuerzas Armadas apoyaban al “legítimo presidente” de Venezuela y acusaban a “la extrema derecha” de instalar un “gobierno de facto paralelo” y liderar un “golpe de Estado contra la democracia venezolana”.

“Advertencia, estamos viviendo un golpe de Estado contra nuestra democracia y contra el presidente Nicolás Maduro, quien es el presidente legítimo de Venezuela”, dijo Padrino, vestido de uniforme militar y rodeado por el Alto Comando Militar de las Fuerzas Armadas. “Las acciones que presenciamos ayer fueron irreprochables”.

Padrino se refirió a Estados Unidos como el “gobierno norteamericano” y dijo que Washington y otros países de la región estaban “escribiendo el guión para noquear a los gobiernos progresistas que los hacen sentir incómodos”, citando sanciones y “noticias falsas” como algunas de las principales acciones que han utilizado para “desestabilizar la democracia” en Venezuela.

“Queremos evitar los enfrentamientos entre los venezolanos. Una guerra civil no resolverá los problemas de los venezolanos, solo el diálogo”, dijo Padrino. “Las Fuerzas Armadas nunca aceptarán un presidente impuesto por intereses oscuros y que actúe por encima de la ley. No vamos a ceder ante la intervención extranjera o un gobierno no elegido por el pueblo”.

“No seríamos dignos de usar este uniforme si no cumpliéramos con la constitución. Hemos jurado morir por nuestro país y nuestra gente y lo haremos si es necesario”, añadió Padrino.