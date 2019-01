Se registraron más de 5.100 sismos en Colombia en un fin de semana ¿Por qué está temblando tanto?

Foto de archivo. Un simulacro de terremoto en Bogotá, Colombia, el 24 de octubre de 2018. En enero de 2019, se registraron en Colombia al menos 5.100 sismos, según el Servicio Geológico Colombiano. Las magnitudes varían entre los 3 y 4,7 grados, en general. (Crédito: JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — Colombia se está moviendo. Solo entre el 26 y el 28 de enero el Servicio Geológico Colombiano registró más de 5.100 sismos de diferentes magnitudes, según un reporte de este lunes de Marta Calvache, directora de geoamenazas de esa entidad.

Uno de los sismos más fuertes que registró en Colombia el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en los últimos días fue 26 de enero, que tuvo una magnitud de 5,6 y se registró en la región del Huila, en la cordillera central del país. Este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS.

En los últimos días también se han registrado otra gran cantidad de sismos de magnitudes de entre 3 y 4,7, según el Servicio Geológico Colombiano. Los colombianos han sentido algunos de estos sismos y los registrado activamente en redes sociales.

Pero según expertas del Servicio Geológico Colombiano, la situación es de normalidad.

“Esto es normal”, dijo Calvache este lunes en un reporte sobre la actividad sísmica en Colombia este lunes. “La gran mayoría de los sismos son muy pequeñitos y no los sentimos y solamente se registran con los instrumentos que tenemos para su monitoreo”.

Según ella, en la zona del nevado del Huila, que se ubica en el centro-occidente del país, se ha registrado “una nube” de sismos en estos últimos días, pero no hay por qué preocuparse, pues “Colombia es un país sísmicamente muy activo”.

“En el pasado se han registrado sismos hasta de magnitud 6,2 muy cerca al volcán”, explicó Calvache, agregando que actualmente se está monitoreando si los sismos tienen que ver más con la actividad volcánica, o más con movimientos tectónicos.

‘No hay más sismos, hay más tecnología’

Según Viviana Dionisio, coordinadora de la red sismológica nacional de Colombia, la cantidad de sismos registrados no debe generar una alarma entre los ciudadanos, pues no es que esté temblando más en el país, sino que el país cuenta con una red de monitoreo más densa y se ha actualizado instrumentalmente.

“Si uno ve el número de registro de sismos, pues se ha incrementado a través de los años, pero esto se debe a que ahora hay muchos más instrumentos (para medir)”, le dijo Dionisio a CNN en Español.

Entonces, agrega Dionisio, entre más instrumentos de medición se pongan, más sismos se van a registrar. “Porque la tierra es muy dinámica, está en constante movimiento y las zonas que son sísmicamente activas tienen sismos muy pequeños todo el tiempo”, dice ella.

Dionisio dice que aunque un sismo no se puede predecir, sí se puede cuáles son las regiones de Colombia más propensas a sismos.

“Estamos hablando que en general la zona del Pacífico, la zona de los Andes y la zona Caribe, es donde se tiene más amenaza sísmica”, le dijo Dionisio a CNN en Español.

Respecto a la actividad del Volcán Nevado del Huila, tanto Calvache como Dionisio dicen que está en constante monitoreo, y que a pesar de que se han registrado movimientos cerca del volcán, el nivel de actividad del volcán no ha cambiado, y sigue en alerta amarilla o alerta 3, como lo ha estado desde 2009.

Marta Calvache dijo este lunes que “por el momento no hay evidencias” de que estos movimientos cerca del volcán del Huila vayan a provocar deslizamientos, como ocurrió en 1994 cuando un sismo de magnitud 6,2 cerca del río Paez, en el Huila, produjo una avalancha.

“La magnitud de los sismos ha sido menor”, dijo Calvache refiréndose a los movimientos telúricos de este fin de semana. Además, dice ella, “no es una época de lluvias, sino una época seca. Entonces la probabilidad de que se genere algo así pues es mucho menor”.

“Un sismo no es igual a desastre”

Finalmente, Viviana Dionisio dice que los sismos no deben alarmar a las personas pues por sí solos no representan ninguna amenaza (debido a su magnitud y profundidad), sino que su peligrosidad depende de la vulnerabilidad en la que se encuentren las personas. “Un sismo no es sinónimo de desastre”, dice ella.

“Debemos evaluar cuál es el riesgo en la ciudad. ¿Está bien construida? ¿Mi casa está bien construida? ¿El edificio del trabajo está bien construido? ¿Va a resistir en caso de un sismo?”, dice Dionisio, que agrega que esto depende de si los constructores cumplen con los códigos de construcción sismoresistente actuales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Colombia dice que si las viviendas fueron construidas por las mismas familias o si fueron construidas antes de 1998, “muy seguramente, no cuenta con sismo resistencia”, por lo que aconsejan pedir apoyo a las oficinas de planeación locales.

En caso de que no sea sismoresistente, es aconsejable buscar lugares seguros al aire libre, en lo posible “lejos de árboles altos, postes, cables y fachadas de edificios”. Si la casa es sismoresistente, la UNGR recomienda ubicarse en sitios seguros como “columnas y sitios a alejados de ventanas, lámparas, muebles u objetos que puedan caer, volcarse o romperse”.