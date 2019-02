ELN dice que no regresará pronto a Colombia; el gobierno ofrece millonaria recompensa por sus cabecillas

(CNN Español) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado este jueves en el que aseguran que no regresarán a Colombia próximamente, luego de que el gobierno del presidente Iván Duque desconociera los protocolos de retorno de esa guerrilla al país pactados por el gobierno anterior y reactivara las órdenes de captura contra sus líderes.

El ELN citó un párrafo de los protocolos en caso de terminación de las negociaciones en el que dice que en caso de que se rompan los diálogos de paz, “los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio, para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del Ejército de Liberación Nacional”.

Desde el inicio del gobierno de Iván Duque en agosto de 2018, el presidente de Colombia se ha negado a negociar con esta guerrilla hasta que cesen los secuestros y la violencia en el país. Pero después del atentado terrorista ocurrido en Bogotá el 17 de enero, en el que murieron 21 cadetes de la Escuela General Santander, Duque suspendió los diálogos indefinidamente y pidió a Cuba que extraditara a los líderes del ELN.

De haberse cumplido con el protocolo establecido, los cabecillas del ELN tendrían que estar de regreso a Colombia la primera semana de febrero.

Según el protocolo de terminación de las negociaciones, si las negociaciones se rompen, Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja garantizarán un paso seguro para los miembros negociadores del ELN desde Cuba a las áreas remotas de la selva de Colombia donde operan.

Cuba ha dicho que cumplirá con los acuerdos pactados con el gobierno de Juan Manuel Santos, y el ELN este jueves dijo que no regresará en el futuro próximo.

“El 18 de enero, el Gobierno anunció su negativa a reanudar las conversaciones de paz con el ELN y posteriormente declaró que desconocía los Protocolos firmados en 2016. Además se ha negado a participar en la elaboración del plan de retorno de la Delegación del ELN y por tanto, no será posible concretar tal retorno en el plazo previsto”, dice el comunicado de esa guerrilla.

Los líderes del equipo negociador del ELN dijeron en el comunicado que permanecerá en Cuba, que respetará su soberanía y que se mantendrán “exclusivamente dedicados a las tareas de paz, sin involucrarnos en otras actividades distintas a ésta”.

De los otros países garantes, Noruega dijo el mes pasado que se acoge a los compromisos que asumió en el proceso de paz; pero Chile respaldó al gobierno de levantar las órdenes de captura contra los responsables del atentado terrorista en Bogotá.

Gobierno ofrece recompensas por líderes del ELN

El gobierno de Colombia ofrece recompensas multimillonarias para dar con el paradero de los criminales más buscados del país, entre los que están algunos de los líderes del ELN como Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, principal cabecilla del Eln, y quien tiene circular roja de Interpol por homicidio agravado y reclutamiento forzado, según el gobierno.

También están Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, que tiene circular roja y tiene cargos por secuestro y homicidio; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, que también es buscado por Interpol y está acusado de los delitos de ecuestro simple y agravado, homicidio agravado y hurto calificado, dice el gobierno.

Por ellos se ofrece una recompensa de más de 1.200 millones de dólares.

El gobierno también incluye recompensas por los cabecillas del Clan del Golfo: por su cabecilla, alias ‘Otoniel’, se ofrecen más de 960.000 dólares, dijo el presidente Duque este jueves.

Duque dijo que este plan de recompensas es “para que ellos sepan que todo un país los está persiguiendo, porque no queremos más asesinatos de líderes, no queremos más terrorismo, no queremos más secuestro y no queremos más extorsión”.

En la lista que reveló el gobierno junto a la fuerza pública aparecen los 34 criminales más buscados del país, a quienes se les acusa del asesinato de líderes sociales y de ser integrantes de grupos delincuenciales.