Ministerio Público de Guatemala y Cicig piden levantar la inmunidad a la candidata presidencial Sandra Torres

(CNN Español) — A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Guatemala, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron levantar la inmunidad a la candidata presidencial por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres Casanova.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, mientras Torres fue la secretaria general del partido UNE —de enero a junio del 2015— recibió aportes millonarios para su campaña electoral, suma que que según las autoridades asciende a 19,5 millones de quetzales, unos 2,5 millones de dólares. Este monto no fue notificado al Tribunal Supremo Electoral, según informó el Ministerio Público.

Por este caso judicial, el Ministerio Público ha ejecutado durante el 2018 al menos 21 allanamientos a las empresas supuestamente vinculadas. Las autoridades también allanaron la sede del partido UNE. Además aseguran tener por lo menos 60 declaraciones testimoniales, informes financieros e incluso escuchas telefónicas como parte de las pruebas.

También las autoridades promovieron levantar la inmunidad de siete funcionarios, entre alcaldes y diputados que actualmente pertenecen al partido político en cuestión y que según las autoridades supuestamente participaron en la comisión de financiamiento electoral ilícito durante la contienda electoral de hace 4 años.

La Fiscalía solicitó ante el juzgado la aprehensión de doce supuestos implicados, una de las órdenes de detención es para el excandidato a vicepresidente del partido UNE durante el 2015 Mario Leal Castillo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, según informó la CICIG. Leal es buscado por las autoridades desde enero del 2018. Sin embargo, el Ministerio Público dijo que desde el 2016 Leal salió del país por lo que no se ha pronunciado sobre las acusaciones en ambos casos judiciales.

La Fiscalía explica que por medio de una estructura —que a través de distintas modalidades aparentaba legalidad— y con la utilización de tres empresas a nombre del Mario Leal se infringieron normas de control y fiscalización de dineros que no se reportaron al Tribunal Electoral y que fueron utilizados, según la CICIG, para el pago de planillas fiscales electorales, pauta publicitaria, transporte tanto de votantes en las elecciones del 2015 como de asistentes a diferentes eventos.

En exclusiva, Sandra Torres habló con CNN y dijo que la denuncia es con fines políticos y que detrás de los señalamientos está Thelma Aldana, la exfiscal general, porque según Torres ella busca también la presidencia en junio de este año. “Yo me estoy sometiendo a la investigación que quieran, no necesito un antejuicio. Nunca he gozado de la inmunidad, ni cuando fui primera dama. No politicemos la justicia, no politicemos el próximo proceso electoral”, dijo.

CNN trata de comunicarse con Thelma Aldana para obtener su impresión al respecto.