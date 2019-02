Joaquín “El Chapo” Guzmán es declarado culpable de los 10 cargos en su contra

(CNN Español) — Un jurado declaró al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán culpable de los diez cargos penales que enfrentaba en una corte de Brooklyn, informó Tyler Daniels, portavoz del fiscal del Distrito Este de Nueva York.



Entre los cargos que se le imputaban al líder del Cártel de Sinaloa estaban: participación en una empresa criminal continua, conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína (a EE.UU.), conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Guzmán será sentenciado el 25 de junio. Por los cargos podría enfrentar la cadena perpetua. Aún no se sabe su sentencia, pero el veredicto de culpabilidad tan solo en el cargo uno -participación en una empresa criminal continua- significa que se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria.

El jurado deliberó más de 30 horas durante seis días, después de más de 200 horas de testimonios de 56 testigos, entre los cuales no estuvo Guzmán, durante un juicio de aproximadamente dos meses y medio en Brooklyn, Nueva York.

Guzmán se había declarado inocente.

En el transcurso de dos meses y medio, un jurado de ocho mujeres y cuatro hombres en el tribunal federal de Brooklyn escuchó testimonios sobre torturas indecibles y asesinatos espantosos, corrupción épica en casi todos los niveles del Gobierno de México, amantes de los narcos y escapes subterráneos, uso de fusiles AK-47 de oro y monogramas con diamantes incrustados.

El caso de la Fiscalía presentó 200 horas de testimonio de 56 testigos. Catorce de esos testigos, en su mayoría admitidos por narcotraficantes y asociados del cártel, cooperaban con los fiscales con la esperanza de reducir sus propias penas de prisión.

Una victoria en la guerra contra las drogas

La condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán simboliza una victoria en la guerra contra las drogas, según Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.

“Este veredicto es una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y tanto tiempo, mientras Guzmán hizo miles de millones vertiendo veneno en nuestra frontera sur. Este veredicto es una victoria para los mexicanos que han perdido más de 100.000 vidas en la violencia relacionada con las drogas “, dijo Donoghue ante el tribunal federal de Brooklyn este martes, y agregó: “Este veredicto es una victoria para todas las familias que han perdido a un ser querido en el agujero negro de la adicción. Hay quienes dicen que no vale la pena luchar la guerra contra las drogas. Esas personas están equivocadas”.

El Gobierno espera que la condena de Guzmán conlleve una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional: “No hay escapatoria ni retorno”, dijo Donoghue.

No hubo reacción de Guzmán Loera o de su esposa, la ex reina de belleza, Emma Coronel, cuando el jurado leyó el veredicto.

Pero después de que los jurados se fueron, El Chapo miró a Coronel y saludó. Se sonrieron y ella se llevó la mano al pecho.

La defensa del Chapo planea apelar

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Guzmán, dijo: “luchamos como nadie”, agregando que “por supuesto” que la defensa planea apelar.

“No creo que nadie dudará de que peleamos como nadie. Peleamos como salvajes completos, y dejamos todo en el campo de batalla para Joaquín Guzmán “, dijo Lichtman a los reporteros fuera de la corte tras el veredicto de culpabilidad.

Añadió: “Esto es Estados Unidos, y no importa quién sea el acusado, todavía tiene que luchar, hasta la muerte, sin importar lo que piense la gente, lo que piense la sociedad, lo que piense el Gobierno”.

“Tomamos esa obligación increíblemente en serio”, dijo Lichtman.

Lichtman dijo que no cree que haya sido un juicio justo.

“¿Creo que fue un juicio justo? No. No hubiéramos objetado en absoluto si pensáramos que el juicio fue completamente justo. Ningún abogado defensor ha pensado nunca que hayan tenido un juicio completamente justo después de que haya una condena. Hay motivos para apelaciones, y si no pensáramos que existían motivos, entonces le diría que fue un juicio completamente justo “.

Lichtman dijo que era un honor representar al Chapo y que continuaría luchando por su cliente. Añadió que su cliente no es un tipo débil y ha sido fuerte desde el principio.

Los jurados evitaron el contacto visual con el Chapo en la corte

Los jurados mantuvieron la vista baja, sin mirar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mientras se leía el veredicto.

Después de que el juez Brian Cogan leyó el veredicto del jurado, él les dijo que por la forma en que se comportaron como jurados “me enorgullece mucho de ser estadounidense”.

Antes de que el juez o los miembros del jurado entraran en la sala, un miembro del equipo de la defensa se acercó a la esposa de Guzmán, para entregarle un pañuelo, pero ella se negó.

Después del veredicto, CNN le preguntó a Coronel por cómo se sentía.

“Bien gracias”, dijo.