Trump no está “feliz” con el acuerdo y evalúa opciones para construir el muro

(CNN) — El presidente Donald Trump expresó su disgusto el martes por el acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado por los negociadores del Congreso, aludiendo que tal vez no cumpla con los requisitos para construir un muro.

“¿Estoy feliz? La respuesta es no, no lo estoy. No estoy contento”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el acuerdo durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. Dijo que todavía estaba estudiando los detalles del acuerdo.

Pero no llegó a decir que rechazaría el acuerdo, que demócratas y republicanos anunciaron el lunes por la noche. En cambio, sugirió que tenía otros mecanismos listos para desplegarse para satisfacer su necesidad de fondos para el muro fronterizo.

“Le estoy agregando cosas”, dijo Trump. “Todo va a suceder, vamos a construir un muro hermoso, grande y fuerte”.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a Jim Acosta de CNN que el presidente probablemente firme el acuerdo, pero los asesores advierten que nada es definitivo.

Trump también dijo el martes que es improbable el cierre del Gobierno al final de la semana, incluso si un acuerdo de financiamiento no es completamente satisfactorio.

“No creo que vaya a haber un cierre”, dijo Trump. “Si hay, es culpa de los demócratas”.

El presidente pronto debe decidir si puede aceptar un acuerdo de seguridad fronteriza alcanzado por los negociadores del Congreso que no está a la altura de sus demandas originales.

El acuerdo, que incluye 1.375 millones de dólares para una barrera fronteriza, está muy por debajo de los 5.700 millones de dólares que originalmente exigió para un muro. Incluso no llega a los 1.600 millones incluidos en un paquete del Senado el año pasado.

Aún así, la medida evitaría otro cierre del Gobierno, algo que las encuestas mostraron fue responsabilidad de Trump la última vez.

La Casa Blanca dice que Trump continúa sopesando sus opciones, que aún incluyen decretos para asegurar el financiamiento de un muro.

“No vamos a entrar en una conversación sobre lo que podría estar en este documento. Queremos concentrarnos en lo que realmente está en el documento. Hasta que veamos que será muy difícil tener una conversación sobre lo que aceptaremos y no aceptaremos”, dijo el martes el portavoz Hogan Gidley a los periodistas en la Casa Blanca.

Los funcionarios de la Casa Blanca tienen una lista de opciones que han estado sopesando y que emplearían la autoridad ejecutiva del presidente para asegurar el dinero para un muro fronterizo. No todos requerirían declarar una emergencia nacional. Los conservadores están instando al presidente a tomar acción ejecutiva junto con la firma de la legislación acordada que evitaría el cierre del Gobierno.

No está claro qué combinación de acciones podría utilizar el presidente, y el tema ha estado bajo debate durante semanas. Las estimaciones de cuánto podría obtener cada opción también han sido objeto de debate. El presidente ha mantenido reuniones casi diarias con asesores principales y otros para discutir sus opciones.

Los borradores de las órdenes o declaraciones ejecutivas han estado circulando durante semanas dentro del ala oeste de la Casa Blanca. Todos han sido examinados en gran medida por la oficina del abogado y el Departamento de Justicia, y la mayoría de los asesores de la Casa Blanca creen que cualquier acción ejecutiva generará desafíos legales.

Las diferentes opciones han venido con diferentes perspectivas legales, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto. También existe la preocupación de que los propietarios de tierras presenten desafíos legales en caso de que sus tierras sean confiscadas para la construcción de fronteras utilizando un dominio eminente.

Mover dinero de los fondos de ayuda para desastres también es visto como políticamente problemático por algunos asesores.

La Casa Blanca está preparada para desplegar acciones ejecutivas pieza por pieza, no necesariamente todas a la vez, una vez que el presidente lo apruebe.

En realidad, no será tan fácil como firmar una hoja de papel y ya. Eso es lo que han estado haciendo el secretario general de la Casa Blanca interino Mick Mulvaney y otros jefes de agencias en las últimas semanas: encontrar fondos de dinero que puedan usar para financiar un muro fronterizo. Algunos de ellos serán fáciles y otros serán más difíciles legalmente, dijeron asesores familiarizados con el asunto.

Incluso cuando los legisladores regatearon sobre los detalles de su acuerdo, la Casa Blanca había estado planeando entre bastidores para asegurar los fondos de manera unilateral. Eso es en parte la razón por la cual los asistentes de la administración no se sintieron perplejos durante el fin de semana, cuando surgieron los informes de que las conversaciones se habían roto.

De acuerdo con los últimos reportes de CNN, las opciones unilaterales del presidente incluyen:

Acceso a los fondos de decomiso del Tesoro

Un estimado de 680 millones de dólares.

No requeriría que el presidente declare una emergencia nacional.

Incluye fondos no comprometidos de las agencias participantes que pueden usarse para apoyar las actividades de aplicación de la ley.

Después de que la Oficina de Administración y Presupuesto revise la orden, el Departamento de Tesorería y el Departamento de Seguridad Nacional notificarán al Congreso y luego esperar 15 días antes de que los fondos puedan ser comprometidos.

La adquisición de terrenos está permitida bajo esta opción.

Usar el código USC 284 para desviar algunos fondos del Pentágono para combatir el narcotráfico

Hasta un estimado de 2.000 millones de dólares

Puede no requerir que el presidente declare una emergencia nacional, de acuerdo con un informe legal del Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional debe ejercer una exención para transferir fondos antidrogas para construir cercas para bloquear el contrabando de drogas.

El Departamento de Seguridad Nacional le pide ayuda al Departamento de Defensa después de identificar un lugar donde se necesite una cerca para bloquear el corredor de tráfico de drogas.

Usar el código USC 2808 para obtener acceso a fondos de construcción militares

Un estimado de 3.600 millones de dólares

Requeriría al presidente declarar una emergencia nacional.

Requeriría el uso de los militares.

El presidente declararía la protección de fronteras como una misión del Departamento de Defensa.

Usar los fondos de las obras civiles del Cuerpo de Ejército utilizando USC 2293

Un estimado de 3.000 millones de dólares

Puede requerir que el presidente declare una emergencia nacional, pero también podría usarse sin una emergencia nacional, según un informe legal de CRS.

El Secretario del Ejército puede detener o diferir los proyectos de obras civiles del Ejército y aplicar fondos para ayudar a construir proyectos de defensa civil esenciales para la defensa nacional (el Secretario del Ejército toma la decisión final si es esencial para la defensa nacional).

Los fondos no gastados que podrían usarse están ahora destinados a los proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para reparar infraestructura dañada por desastres naturales.

Tammy Kupperman de CNN, Jim Acosta, Pamela Brown, Abby Phillip, Maegan Vazquez y Joe Johns contribuyeron a este informe.