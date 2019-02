Bill Cosby dice que no siente remordimientos y que es un “preso político”

(CNN) — En su primera declaración pública desde la prisión, Bill Cosby dijo que nunca sentirá remordimientos por sus crímenes y se llamó a sí mismo prisionero político.

“Mis convicciones políticas, mis acciones para tratar de humanizar todas las razas, géneros y religiones me llevaron a este lugar rodeado de alambradas, una habitación hecha de acero y hierro”, dijo el comediante en un comunicado emitido por su portavoz, Andrew Wyatt.

Cosby, de 81 años, también dijo que su celda en el Instituto Correccional Estatal Phoenix, la prisión fuera de Filadelfia donde cumple su sentencia, “se asemeja a las celdas de algunos de los prisioneros políticos más importantes: Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Randal Robinson y el Dr. Benjamin Chavis “.

La declaración de Cosby se hizo pública el miércoles luego de que Wyatt fuera entrevistado en la cadena WCAU en Filadelfia y revelara nuevos detalles sobre el tiempo del comediante tras las rejas.

Cosby, alguna vez conocido como “el papa de Estados Unidos“, fue sentenciado en septiembre a entre tres y 10 años de cárcel por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su casa en 2004.

Se encuentra preso en el Instituto Correccional Estatal Phoenix, una cárcel de máxima seguridad fuera en Filadelfia, y recientemente fue puesto junto con la población general de la prisión. Él había pasado algunos meses en una celda individual en una unidad adyacente a la enfermería, dijo Amy Worden, secretaria de prensa del Departamento de Correcciones de Pensilvania.

‘No hizo nada malo’

Wyatt y los abogados de Cosby han visitado al comediante en prisión. Han visto a Cosby sonriendo y tomándose el tiempo para desarrollar nuevos proyectos, dijo Wyatt en la entrevista de NBC10.

“Cuando lo visito no es nada triste”, dijo Wyatt. “Él no está triste, no está arrepentido porque no hizo nada malo”.

“El gran volumen de gente que presenta una acusación no significa que sea verdad. Y lo que Estados Unidos ha dicho es que las mujeres no mienten. Las mujeres sí mienten”, agregó Wyatt.

En su declaración, Cosby estuvo de acuerdo con los comentarios de Wyatt y argumentó que había sido condenado incluso después de que las autoridades decidieran no presentar cargos contra él en 2005 y aun cuando llegó a un acuerdo multimillonario por una demanda civil presentada por Constand, una de las decenas de mujeres que han acusado públicamente al comediante de agresión sexual.

Él cree que fueron las aspiraciones políticas de un fiscal de distrito y un juez lo que lo llevaron a prisión, según el comunicado.

El largo camino de Cosby hasta prisión comenzó en 2004 cuando Constand lo acusó de agresión sexual. Una década después, docenas de mujeres denunciaron que Cosby las había drogado y agredido en incidentes similares durante su carrera como una poderosa figura de los medios de comunicación.

Fue arrestado en 2015 después de que un nuevo equipo de fiscales examinara el caso de Constance, que fue el único caso que se produjo dentro del plazo de prescripción.

Steve Forrest, Kristina Sgueglia y Eric Levenson de CNN contribuyeron con este informe.