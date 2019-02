(CNN Español) — El próximo sábado 16 de febrero, a las 9:30 p.m. (Miami), CNN en Español presenta el especial “Fuera de Cámara”, bajo la conducción del periodista Miguel Ángel Antoñanzas. El programa especial explorará las líneas argumentales de cinco de las ocho cintas nominadas para un premio de la Academia a la mejor película.

Miguel Ángel Antoñanzas revela la intención artística, datos de producción y anécdotas más curiosas de estas películas. Además, explora qué hay en común entre la ficción de los creadores y la realidad, sea actual o histórica. En esta edición 91ª de los Oscar®, cuatro de las ocho nominadas a mejor película están basadas en personajes reales o hechos reales.

“La lista de las cintas elegidas para este especial fueron en función de criterios artísticos y de aceptación del público. Me interesa mucho que las películas estén basadas en hechos reales o con alguna conexión con el mundo real. Entiendo perfectamente el llamado cine escapista, el de aquella gente que va al cine para evadirse de los problemas y la rutina diaria, pero el programa se creó pensando en su conexión y paralelismo con la realidad”, asegura Antoñanzas.

La audiencia descubrirá los entresijos de las 5 películas con más nominaciones en las principales categorías: “Roma”, “The Favourite”, “A Star is Born”, “BlacKKKlansman” y “Green Book”.

Según Antoñanzas: “Hay una clara ganadora, que es “Roma”, pero seguida muy de cerca por “The Favourite”, que podría dar sorpresas.

Ambas son dos productos realmente de Oscar®, por su guion, puesta en escena e interpretación. Anécdotas de rodajes, presupuestos, detalles curiosos como por ejemplo saber en quien se inspiró la actriz mexicana Yalitza Aparicio para su papel de Cleo o que el actor Bradley Cooper no fue doblado cuando cantaba en “A Star is Born”. Tras producir “Fuera de Cámara”, me quedo con una idea que se puede extrapolar a otras artes y profesiones: cuando vamos al cine, a menudo resumimos y reducimos la película a dos categorías: O es buena o es mala, o me ha gustado o no me ha gustado, pero pocas veces nos paramos a pensar en la cantidad de esfuerzo, talento, creatividad, dedicación con la que suelen estar hechas”.

“Fuera de Cámara”, bajo la conducción de Miguel Ángel Antoñanzas se estrena el sábado 16 de febrero, a las 9:30 p.m.; con repeticiones el domingo 17, a las 3:00 p.m.; el miércoles 20, a las 10:30 a.m.; y el sábado 23, a la 1:00 p.m., todos en horario de Miami.

